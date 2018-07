Kräuter- und Blütensalze im Glas

Lydia Grafschafter aus Unterwollanig bei Villach trocknet und vermahlt Kräuter, Samen und Blütenblätter aus ihrem Garten zu Kräuter- und Blütensalzen. Diesen gibt sie Namen wie „Der kraftspendende Engel“, „Das energiereiche Pärchen“ oder „Die freudvollen Blumen“.

Im Entdeckungsgarten von Lydia Grafschafter wachsen vielfältige Schätze der Natur. In jeder Ecke sprießen Kräuter und Blüten und in jeder Rundung schwirren Insekten und summen Bienen. Am Eingang des Gartens steht auf einem Schild „Herzlich willkommen - egal auf wie vielen Beinen“. So wundert es nicht, dass die Ernährungsberaterin dem Motto „Leben & leben lassen“ folgt.

ORF

Sie sagt, sie brauche den Garten wie ein Stück Brot, die Sonne und das Barfußgehen. Es sei ein gegenseitiges Geben und Nehmen: „Das, was mir der Garten gibt, das probiere ich, ihm zurückzugeben, indem ich die Pflanzen wachsen lasse und sie nicht so zuschneide.“

Meditative Arbeit im Einklang mit der Natur

Was ihr die Natur schenkt, verarbeitet die 51-Jährige zu Kräuter- und Blütensalzen mit Motiven. Doch bis das Glas eine Botschaft hat, vergehen zahlreiche Stunden. Sämtliche Arbeitsschritte geschehen langsam und voller Wertschätzung. Eine Tätigkeit, die entschleunigt und gegen die Raserei unserer Zeit wirkt, sagt Grafschafter: „Es ist eher eine meditative Arbeit. Mit ‚schnell-schnell‘ geht hier gar nix. Ich kann die Blüten nicht abreißen. Ich muss sie händisch abzupfen - jede einzelne und eine nach der anderen. Wenn eine Blume gerade besetzt ist, also wenn ein Insekt drauf sitzt und frisst, dann lasse ich die Blüte stehen und nehme die nächste.“

ORF

Jedes Körnchen hat seinen Platz

Die Villacher Pflanzen-Liebhaberin erntet, trocknet, zupft und mahlt alles im Alleingang. Dabei verliere sie Zeit- und Raumgefühl, wie sie sagt: „Das passiert mir im Garten und auch hier. Ich kann meistens nicht sagen, wie lange ich dabei gesessen bin.“ Seit acht Jahren experimentiert Grafschafter mit Blütenblättern, Kräutern und Mustern. 2011 machte sie erstmals bei einem Kunsthandwerks-Markt mit. Langsam, aber stetig entwickelte sich alles weiter.

ORF

Die Farbenspiele kommen rein biologisch zustande. Damit die farbenprächtige Würze im Glas richtig sitzt und bleibt, kommt es auf ein paar Körnchen an, sagt die erfahrene Kräutersalz-Mischerin: „Das Schwierigste ist, es so abzufüllen, dass nicht ein Bröselchen fehlt. Ich muss es ja dann auch transportieren können.“

ORF

„Liebevoller“ Inhalt darf gerne verzehrt werden

Die bunten Motive werden fest ins Gläschen gepresst, damit die Salzkristalle nicht verrutschen. „Kunst zum Essen - liebevoll abgefüllt und fast zu schade zum Verzehren“, möchte man als Betrachter meinen. Dem widerspricht Lydia Grafschafter jedoch und unterstreicht, dass es sich um keinen Ziergegenstand handle: „Ich bin überzeugt davon, dass diese Liebe und diese Freude, die ich beim Arbeiten habe, mit ins Glas fülle.“