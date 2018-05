Rundgang in Melania Trumps Heimatstadt

Sevnica liegt an der Save, dem größten Fluss Sloweniens und hat heute rund 5.000 Einwohner. Seit Melania, eine Tochter des Ortes, First Lady der Vereinigten Staaten ist, geht es dort so richtig „rund“.

Nur wenige Menschen leben in Sevnicas Altstadt, dem historischen Kern des Ortes. Die Gebäude stammen aus verschiedenen Epochen, die meisten sind mindestens einmal abgebrannt, denn in Sevnice wüteten gleich mehrmals verheerende Brände.

ORF

ORF

Die Pfarrkirche ist dem Heiligen Nikolaus geweiht, gleich nebenan befindet sich ein weiteres Gotteshaus. Die Martins-Säule am Hauptplatz hat ein wohlhabender Bürger gespendet, nachdem die Pest abgewehrt werden konnte.

ORF

ORF

Melania Trump gibt Ort „größere Bedeutung“

Mit dem Bau der Eisenbahn Mitte des 19. Jahrhunderts kam richtig Leben in den Ort, auch die ersten Touristen fanden den Weg nach Sevnica. Mit Melania Trumps Aufstieg kommen nach Sevnica noch mehr Besucher, „weil wir ja eine bekannte Person in den Medien haben, die unserem Ort eine noch größere Bedeutung gibt“, sagt Zdravko Rema vom Tourismusbüro.

ORF Sendungshinweis: SSC, 5.4.2018

„Auch jene, die für gewöhnlich vorbeigefahren sind, bleiben jetzt stehen und schauen sich auch die Stadt und das Schloß an, genießen unsere Kulinarik, und das alles zu Ehren der amerikanischen First Lady.“

Burg Lichtenwald aus dem Jahr 1275

Hoch über Sevnica thront das Schloss, das erstmals als Burg Lichtenwald im Jahr 1275 erwähnt wurde. Es hat eine sehr bewegte und wechselvolle Geschichte und wurde, vor allem innen, mehrmals umgestaltet.

ORF

Die kunstvolle Bemalung und Verzierung der Gänge im zweiten Stock stammt aus dem neunzehnten Jahrhundert. Besonders sehenswert ist das Barockzimmer.

ORF

„Leben der Menschen früher erleben“

Schloss-Führerin Annemarie Culetto: „Bei uns kann man sehen, wie die Menschen in der Vergangenheit gelebt haben. Das Ganze in verschiedenen Zimmern und Sammlungen auf zwei Etagen. Wir haben auch Nachbauten von Möbelstücken aus verschiedenen Epochen, etwa aus dem 19. Jahrhundert. Am Gang und im Turm sieht man auch Fresken. Wir befinden uns außerdem auch in einer Weinregion. Das heißt, man kann in unserer Vinothek auch Weine unserer Winzer probieren.“

ORF

Weinspezialitäten wie „Modra Frankinja“ im Keller

Im Keller des Schlosses lagern Wein-Spezialitäten verschiedenster Winzer. In Sevnica treffen gleich zwei wichtige Anbaugebiete zusammen. „Am rechten Ufer der Save befindet sich die Region Dolenjska mit dem bekanntesten Wein, dem Cvicek. Links liegt die Region Bizelsko-Sremic mit dem Wein Bizelcan und beide verbindet der Modra Frankinja, der Blaufränkische“.

ORF

ORF

Cvicek und Modra Frankinia kann man also im Schloß-Weinkeller verkosten und es gibt natürlich auch einen Wein, den man der „First Lady“ gewidmet hat.

ORF

Apple-Pie als „Melania Trump“-Hommage

Konditorin Maja hat in der Bäckerei Kruhek alle Hände voll zu tun. Sie hat nämlich eine Süßspeise entwickelt, die der First Lady gewidmet ist. Ein Apfelkuchen, der amerikanischen Apple-Pie nachempfunden, aber mit Zutaten aus der Region.

ORF

Konditorin Maja Kozole-Popadic: „Die Apfelfüllung kommt von einer heimischen Sorte. Daraus haben wir eine Süßspeise gemacht, halb amerikanisch, halb aus Sevnica, wie es auch die First Lady ist. Das Echo ist sehr positiv. Wir haben viele Gäste aus dem Ausland, sie sind ebenso zufrieden mit dem Gebäck nach Omas Rezept wie die Einheimischen“.