Ältester Polizeihund geht in Pension

Arthos vom Löwenherz, der älteste Polizeidiensthund Kärntens, geht mit elf Hunde- bzw. umgerechnet knapp 75 Menschenjahren in Pension. Er war knapp elf Jahre lang an der Seite von Diensthundeführer Josef Frank in Klagenfurt im Einsatz.

Er habe sich immer auf Arthos verlassen können, sagt Diensthundeführer Josef Frank. Es sei ein tolles Gefühl für einen Hundeführer, wenn sich im Laufe der Jahre eine ganz enge Beziehung zu einem vierbeinigen „Kollegen“ entwickle, sagt er. So sei es auch mit dem belgischen Schäfer gewesen, den er als Welpen kennenlernte: „Zwischen Arthos und mir hat die Chemie von Anfang an gestimmt. Der Hund ist gleich zu mir gelaufen und ich habe ihn - nicht zuletzt ob seiner weißen Pfoten - sofort ins Herz geschlossen.“

Gemeinsam erfolgreich auf Einbrecherjagd

Als ausgebildeter Sprengstoffspürhund könne er eine lange Liste erfolgreich absolvierter Einsätze in den vergangenen elf Jahren vorweisen, sagt Frank: „Wir konnten sehr viele Einbrecher stellen und Gegenstände finden, die bei Straftaten verwendet wurden.“

Nachfolger absolviert gerade Grundausbildung

Auch wenn Arthos die Latte für seinen Nachfolger hoch lege - Clarence Worley, der gerade die achtwöchige Grundausbildung absolviert, erfülle alles, was ein guter Diensthund mitbringen müsse, sagt Frank: „Im Sprengstoffbereich sind wir ja auf Grundausbildung. Der Hund hat ein ganz ruhiges, intensives Suchen, was dieser Spezialaufgabe extrem gut tut.“

Während auf Clarence viele spannende Einsätze warten kann Arthos vom Löwenherz jetzt seine Jahre in der Pension im Haus seines Herrchens in Klagenfurt Ebenthal genießen.