Mehrere Unfälle durch Alkoholeinfluss

In Kärnten haben sich am Freitagabend mehrere Unfälle durch alkoholisierte Personen ereignet. In Gnesau drohte ein Mann im Freien zu erfrieren. In Klagenfurt überstanden zwei Männer einen Unfall mit Totalschaden, ein Betrunkener stürzte auf eine Gleisanlage.

Am Klagenfurter Hauptbahnhof ist ein 37 Jahre alter Arbeiter aus Spittal an der Drau verunglückt. Der Mann war mit zwei Freunden mit dem Zug aus Wien kommend in Richtung Spittal unterwegs. In Klagenfurt wollte der 37-Jährige den Halt für eine Rauchpause nutzen. Als der Mann am Bahnsteig stand und rauchte, setzte sich der Zug plötzlich in Bewegung. Der Mann versuchte, auf den fahrenden Zug auf zu springen. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er dabei aber zwischen Zug und Bahnsteig.

Dass nichts Gröberes passierte, verdankte der Spittaler vermutlich dem Lokführer. Der Mann bemerkte den Vorfall und stoppte den Zug sofort. Der 37-Jährige kletterte selbstständig auf den Bahnsteig. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurde der Mann aus dem Krankenhaus entlassen.

Nach Gasthausbesuch Orientierung verloren

In Gnesau, im Bezirk Feldkirchen, hat ein 62 Jahre alter Mann aus Feldkirchen den Einsatzkräften sein Leben zu verdanken. Der Mann war Freitagnacht nach einem Gasthausbesuch auf dem Weg nach Hause. Nach etwa einer Stunde, kurz vor Mitternacht, verlor der Pensionist die Orientierung und ließ sich erschöpft am Straßenrand nieder.

Der Mann alarmierte selbst mit dem Telefon die Polizei. Er sagte, er habe die Orientierung verloren, sitze neben einer Straße und komme nicht mehr weiter. Als Hinweis auf seinen Aufenthaltsort konnte er nur angeben, er sehe einen Kirchturm. Bei Temperaturen um minus fünf Grad befand sich der Mann Lebensgefahr. Die Polizei löste eine Großfahndung aus, an der sich auch der Polizeihubschrauber, eine Diensthundestreife, sowie die Feuerwehr beteiligte. Nach einer Handypeilung konnte der Mann etwa eineinhalb Stunden nach Start der Suchaktion gefunden werden. Er war bereits stark unterkühlt und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Betrunkene rissen mit Auto zwei Bäume um

Auf der Glantalstraße, im Norden von Klagenfurt, kamen am Freitagabend zwei betrunkene Männer mit einem Firmenauto von der Fahrbahn ab. Die beiden 28 und 23 Jahre alten Männer gerieten in ein Waldstück und rissen dabei zwei Bäume um. Beide wurden leicht verletzt. Sie fuhren selbst ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt. Das Krankenhaus verständigte die Polizei. Der Alkotest bei beiden Männern verlief positiv. Vorläufig war noch nicht geklärt, welcher der beiden Männern das Auto gelenkt hat. An dem Firmenwagen entstand Totalschaden.