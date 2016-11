1,8 Prozent mehr für 11.000 Landesbedienstete

Die 11.000 Kärntner Landesbediensteten werden ab kommenden Jänner 1,8 Prozent mehr Lohn erhalten. Das resultiert aus dem Gehaltsabschluss zwischen dem Bund und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD).

Die Gehälter der Beamten steigen mit 1. Jänner linear um 1,3 Prozent. Darauf haben sich Regierung und Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) heute in der dritten Verhandlungsrunde schon nach rund zwei Stunden geeinigt. Die Kosten für das Budget bezifferte Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) mit 168 Millionen Euro.

Kompensation für Nulllohnrunde 2016

Nachdem die Kärntner GÖD gemeinsam mit dem Zentralbetriebsrat der Krankenanstalten sowie der Zentralpersonalvertretung beim Amt der Kärntner Landesregierung im Vorjahr einen Drei-Jahres-Abschluss getätigt hat, der den Bundesabschluss für 2017 und 0,5 Prozent für das kommende Jahr vorsieht, bedeute dies für 11.000 Landesbediensteten (rund 4.000 in der Landesregierung, 7.000 in den Krankenanstalten) ein Plus von 1,8 Prozent ab 1. Jänner 2017, sagte der Obmann der Personalvertretung, Gernot Nischelwitzer.

„Damit haben wir erstmalig in der Geschichte eine Kompensation für eine Nulllohnrunde erhalten. Für 2018 ist nämlich ebenfalls der Bundesabschluss plus 0,8 Prozent vorgesehen“, sagte Nischlwitzer. Für Kärnten bedeute dieses Ergebnis jährliche Mehrkosten von knapp vier Millionen Euro, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) auf Anfrage des ORF.