Der (begrenzte) Höhenflug des Frauen-Fußballs

Der Erfolg der Frauen-Fußballnationalmannschaft bei der EM sorgt für Rekordeinschaltquoten. Ein Sommermärchen oder nachhaltiger Effekt? Der Hype wird wohl leider nicht lange halten, meinen Experten.

Das graue Entlein Frauen-Fußball wurde in den letzten Tagen zu einem stattlichen Schwan. Von den Titelseiten jubeln die Fußballerinnen des Nationalteams und stopfen das Sommerloch mit strahlenden Gesichtern. Ein Sommermärchen oder ein nachhaltiger Effekt in der Wahrnehmung?

APA/Hans Punz

Der Sporthistoriker und Fußballexperte Matthias Marschik relativiert. Schon 1935 habe es große Aufregung um den Fußball der Damen in Wien gegeben. Bis zu 5.000 Zuseher und seitenweise euphorische Zeitungsberichte habe es damals gegeben.

Kein „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“

Jetzt wird wieder berichtet, nicht zu knapp und durchaus zu Recht. Dass der Frauen-Fußball in der Beliebtheit wohl trotzdem nicht mit den Herren gleichziehen wird, das zeigen auch die Gagen der Spielerinnen und Spieler. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gilt auf dem Fußballrasen noch lange nicht. Für den argentinischen Fußballstar Lionel Messi könnte man hunderte Damenprofiteams einkaufen. Auch deshalb scheint der derzeitige Hype um die Fußballerinnen ein wenig schal und droht gleich nach der EM wieder zu verflachen.

„Hype nach 14 Tagen wieder vorbei“

Der Hype um die Fußball spielenden Damen werde in Österreich wohl nicht lange halten, prognostiziert Marschik: „Außer wir werden Europameister, dann wird sich was tun.“ Ansonsten werde das Interesse wohl 14 Tage nach der EM wieder vorbei sein. Dafür sprechen auch die Zuschauerzahlen, meint Schriftsteller, Kolumnist und Fußballenthusiast Egyd Gstättner. Denn beim Viertelfinal-Spiel der Österreicherinnen gegen Spanien seien rund 3.500 Besucherinnen und Besucher im Stadion im holländischen Tillburg gewesen. Damit wäre auch das Klagenfurter Stadion zu groß.

APA/Hans Punz

In Kärnten ist der Frauen-Fußball noch unterrepräsentiert. In der Kärntenliga gibt es zehn Mannschaften, darunter den SVG Bleiburg. Kärnten sei hier rückschrittlich und es sei schwer, Sponsoren zu finden, heißt es von den Damen - mehr dazu in Frauen-Fußball in Kärnten unterrepräsentiert.

Sportpsychologe für mehr Mädchen-Fußballcamps

Der Sportpsychologe Alexander Schneider hofft hingegen, dass mit dem neuen Interesse am Frauen-Fußball mehr Mädchen den Sport für sich entdecken, und er setzt sich auch mit eigenen Mädchen-Fußballcamps aktiv dafür ein - mehr dazu in Der neue Hype um Frauen-Fußball (news.ORF.at).

Fakt bleibt jedenfalls, dass die Damen den Fußballstolz der Nation retteten. Mit dem Einzug ins Semifinale erreichten sie, wovon man im Männer-Fußball wohl nur träumen kann: Erstmals seit der Männer-WM 1954 in der Schweiz steht wieder ein österreichisches Fußballteam in der Vorschlussrunde eines Großevents im Erwachsenenbereich. Am Donnerstag heißt es Daumenhalten, dann könnten die ÖFB-Damen bei der EM den Einzug in das Finale schaffen, wenn sie die Fußballerinnen aus Dänemark schlagen.

Aber heißt es nun „Frauen-Fußball“ oder „Damen-Fußball“? Sporthistoriker Marschik dazu: „In Deutschland hat sich Frauen-Fußball eingebürgert, das wurde in Österreich weitgehend übernommen.“