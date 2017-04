Zuckerbäckerin aus Leidenschaft

Eine junge Wirtin aus St. Peter bei Taggenbrunn stellt wahre Kunstwerke aus Zucker her. Sie versüßt mit ihren Kreationen sämtliche Veranstaltungen von der Hochzeit bis zur Taufe. Jetzt wurde sie dafür ausgezeichnet.

In St. Peter bei Taggenbrunn ist der Tradtionsgasthof Liegl ein Begriff. Doch nur Eingeweihte wissen dass dort auch eine zuckersüße Welt zu finden ist. Die Wirtin Elisabeth Warmuth Liegl hat eine besondere Leidenschaft, die Zuckerbäckerei. Mit ihren süßen Kunstwerken hat sich die studierte Betriebswirtin bereits einen Namen gemacht.

„Habe schon als Kind leidenschaftlich gebacken“

Elisabeth Warmuth Liegl beliefert Hochzeiten und Familienfeiern in ganz Österreich. „Ich habe als Kind immer schon unheimlich gerne gebacken. Ich habe immer mit der Mama und mit meiner Oma zusammen gekocht, aber das Backen und die Nachspeisen waren immer meins vor allem der Zucker und die Schokolade und was man alles daraus machen kann“, sagt die passionierte Zuckerbäckerin.

Leidenschaft für Zucker

„Mein großes Glück war dass ich 2009 über Umwege in einem Kurs das erste Mal richtig mit Torten zu tun hatte“, so Warmuth-Liegl. Damals habe sie die Leidenschaft richtig gepackt Dinge zu verzieren und mit Zuckermasse zu arbeiten. „Es ist so persönlich und es macht mir eine Freude wenn die Leute mit ihren Ideen kommen, was sie gerne bei den Hochzeiten hätten oder bei einem Geburtstag und was man alles umsetzen kann mit Zucker. Mich fasziniert, was alles möglich ist.“

„Wedding Award für Candy Room“

Neben den maßgeschneiderten Torten sind es auch kleine süße Verführungen wie Makronen, Törtchen im Glas oder Cupcakes die sie kreiert. Für ihren „Candyroom“ den sie speziell für eine Hochzeit entworfen hat wurde sie kürzlich beim Austrian Wedding Award mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Hängende Torte als Krönung

Mit einer sogenannten „Hanging Chandelier“ oder „Upside-Down Torte“ wollte sie ihrer Zuckerbäckerkarriere nun die Krone aufgesetzt. Es sei eine sehr aufwendige Torte aber auch diese Stück sei ihr jede Arbeitsstunde wert gewesen, erklärt Warmuth-Liegl mit Begeisterung.