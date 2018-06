Keine Sponsorgelder : FC St. Veit in Konkurs

Der Fußballverein FC St. Veit/ Glan ist in Konkurs. Der gemeinnützige Verein ist mit mehreren zehnttausend Euro verschuldet. Der Spielbetrieb wurde eingestellt. Als Grund wurden ausgebliebene Sponsorgelder angegeben.

Der Verein FC St. Veit an der Glan wurde vor fast 70 Jahren gegründet, Gründungstag war der 1. Februar 1950. Zwischen 2014 und 2016 wurde der Verein in FC Alpe Adria umbenannt. Seit Herbst 2016 war der Verein wieder unter dem Namen St. Veit/Glan tätig.

Schulden vom Vorgängerclub übernommen

Laut Kreditschutzverband KSV1870 betragen die Passiva des Vereins 64.000 Euro. Der Verein habe Verbindlichkeiten des Vorgängervereins FC Alpe Adria übernommen, hieß es in der Aussendung des Kreditschutzverbandes am Montag. Obwohl der Fußballclub versucht habe, mit geringen finanziellen Mitteln am Spielbetrieb der Saison 2017/2018 teilzunehmen, musste er jetzt Konkurs anmelden. Zugesagte Sponsorgelder seien nicht bezahlt worden. Und auch die Einnahmen aus den Spielen blieben hinter den Erwartungen, so der KSV1870.

Der Spielbetrieb wurde bereits im März eingestellt. Zuletzt spielte der Verein in der 2. Klasse der Kärntner Fußballliga. Vom Konkurs sind zwölf Gläubiger, aber keine Dienstnehmer betroffen.