21-jährige Diebin verletzte Polizistin

In Klagenfurt hat eine 21 Jahre alte Diebin bei ihrer Einlieferung in die Justizanstalt eine Polizistin verletzt. Sie trat ihr gegen das Bein. Zuvor hatte die 21-Jährige einen Taxilenker ausgeraubt und einen Gast in einem Lokal bestohlen.

Zunächst hatte die 21 Jahre alte Frau am Dienstagabend in Klagenfurt versucht, einem Taxifahrer die Brieftasche gewaltsam zu entreißen. Die Villacherin konnte mit 30 Euro Bargeld flüchten. Wenig später stahl die Frau in einem nahegelegenen Gasthaus eine Handtasche und flüchtete wieder. Ein Lokalgast verfolgte die Frau aber und konnte sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Nach Einvernahme in Haft

Nach der Einvernahme wurde die 21-Jährige am Mittwoch über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Dabei trat sie gegen das rechte Bein einer Polizeibeamtin. Die Polizistin wurde unbestimmten Grades verletzt und musste im UKH Klagenfurt ambulant behandelt werden.