Bootsunfall: Streit um Gutachten

Im Prozess am Landesgericht Klagenfurt um den tödlichen Bootsunfall am Wörthersee vor einem Jahr drehte sich am Mittwoch alles um das Gerichtsgutachten. Der Verteidiger des Hauptangeklagten zog den Unfallhergang in Zweifel. Ob ein Urteil fällt, ist noch offen.

Eine Stunde lang präsentierte der Gerichtssachverständige, ein Experte für Bootssport und Unfallanalyse der Technischen Universität Graz, Hermann Steffan, am Mittwoch sein Gutachten, mehr dazu auch in Tödlicher Bootsunfall: Urteil erwartet. Darin belastete er den Angeklagten, dem grob fahrlässige Tötung vorgeworfen wird, schwer. Denn alle Messungen und Berechnungen würden ergeben, dass der Angeklagte nicht vom Fahrersitz aus dem Boot geschleudert worden sein konnte, so wie er es vor Gericht angegeben hatte.

ORF

Gutachter mit Fragen bombardiert

Seit Stunden wird er von der Verteidigung des Hauptangeklagten und zwei anwesenden Privatgutachtern mit Fragen bombardiert und heftig kritisiert. Diese werfen ihm vor, fachlich unfähig zu sein. Zuvor hatte die Verteidigung auch die Bestellung eines neuen Gerichtsgutachters beantragt. Unter anderem legte der Verteidiger des angeklagten Niederösterreichers, Alexander Todor-Kostic, Fotos vor, mit denen bewiesen werden sollte, dass der Angeklagte im Boot erhöht gesessen sei und daher ein Hinausschleudern aus dem Boot plausibel sei.

ORF/Marco Mursteiner

Angeklagter soll erhöht gesessen sein

Todor-Kostic zog angesichts seiner Fotos die gesamten Berechnungen des Gutachters in Zweifel. Allerdings hatte es auf den Fotos, welche die Polizei vom Boot gemacht hatte, keine aufgeklappte Sitzerhöhung gegeben, daher habe er diese Variante auch nicht berechnet. Der Sachverständige betonte, er wisse aber nicht, wann die Fotos gemacht worden seien. Schon davor hatte es Scharmützel gegeben. So meinte Todor-Kostic einmal: „Der Sachverständige ersetzt zwar den Sachverstand, aber nicht den Hausverstand.“ Richter Matthias Polak konterte: „Wenn der Hausverstand ausreichend wäre, bräuchten wir keine Sachverständigen.“

„Es hat niemand gefragt“

Aus den nun vorgelegten Fotos gehe aus Sicht von Todor-Kostic eindeutig hervor, dass sich die Schulter des Bootslenkers nicht unter der Bordkante befinde und es sich auch nicht um einen „Schalensitz“ handle. Daher sei das Über-Bord-Gehen des Lenkers ab einer bestimmten Neigung des Bootes durchaus wahrscheinlich. Der Angeklagte erklärte zudem, seine Sitzposition sei erhöht gewesen. Auf Vorhalt des Richters, dass davon im Ermittlungsakt nie die Rede gewesen sei, antwortete der Niederösterreicher: „Es hat niemand gefragt.“

Urteilsspruch nicht absehbar

Der Richter hatte den Angeklagten am ersten Verhandlungstag nach seiner Sitzposition gefragt, damals war die Erhöhung nicht erwähnt worden. Auf eine entsprechende Frage des Richters meinte er, diese Sitzerhöhung sei „selbstverständlich“ gewesen, daher habe er sie auch nicht erwähnt. Erst nachdem er im Gutachten gelesen habe, wie tief er im Boot gesessen sein soll, sei ihm das aufgefallen.

Ob es zu dem für Mittwoch geplanten Urteilsspruch kommen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.