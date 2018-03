Kater Sunny geht täglich zur Bank

Drei Frauen und ein Kater: Das ist die Personalbesetzung einer kleinen Bank in Köttmannsdorf. Seit zwei Jahren besucht Sunny täglich die Bank. Auch wenn er ein Zuhause hat – seine Tage verbringt er von morgens bis abends lieber in „seiner Bank“.

Der Kater ist im Ort schon eine kleine Berühmtheit, „vor allem die Kinder freuen sich auf Sunny“, sagt Filialleiterin Barbara Liendl. Sehr selbstbewusst taucht Kater Sunny täglich in der Bankfiliale auf. Wohnhaft ist Sunny eigentlich im Nachbarhaus, doch offenbar gefällt es ihm in der Bank so gut, dass er sie seit zwei Jahren täglich besucht. Ausgedehnte Besuche sind es, von Montag bis Freitag, von 7.30 bis zum Filialschluss am frühen Abend.

Privat

Meist wartet der Kater schon auf die drei Bankangestellten, wenn sie morgens ihren Dienst antreten. „Anscheinend ist es bei uns bequem, wir sind für Katzen wohl eine Wohlfühlbank“, so Liendl. Vielleicht liegt es auch daran, dass in der Raiffeisenbank in Köttmannsdorf nur Damen arbeiten.

Wie sich Herzen und Banktüren öffnen

Sunny kennt nicht nur die Banköffnungszeiten. Er weiß auch ganz genau, wie sich Herzen und Banktüren öffnen. Über einen Lichtsensor lässt sich der Zugang für Bankomatkunden öffnen, „über diese Lichtschranke kann sich Sunny immer in das Foyer schwindeln“, erzählt Liendl. Sunny hat in seinem zweiten Zuhause mittlerweile einige Lieblingsplätze. Er hält sich zum Beispiel gerne im Foyer auf, „da liegt er dann und genießt die Stunden“, so Barbara Liendl. Im Sommer sucht Sunny eher einen Platz oder eine Bank vor der Bank.

„Bitte nicht füttern“

Sunnys Besitzerin weiß jedenfalls immer, wo sie ihren Kater finden kann. Und aus Rücksicht auf Sunnys Gesundheit wurde vereinbart, dass das Tier in der Bank nicht gefüttert wird. „Wir haben auch schon einen Zettel aufgehängt, damit unsere Kunden Sunny nicht füttern“, so Liendl.

Privat

Sunny ist und bleibt ein immer gern gesehener, pflegeleichter und manierlicher Gast, sagen die Bankangestellten: „Sunny braucht nichts zum Essen, nichts zum Trinken, er klaut auch nichts und weiß sich zu benehmen.“ Denn schließlich sei eine Bank kein Katzengasthaus. Und noch etwas ist Sunny für die Damen von der Bank: „Unsere Glückskatze und unser Beschützer.“