Erste Geschenkbox Kärntens steht in Villach

Seit wenigen Tagen gibt es in Villach eine Givebox (Schenkbox), in die jeder hineinstellen kann, was er verschenken möchte. Wer es braucht, holt es sich heraus. Gefragt sind kleine Dinge, vom Buch bis zum Kochtopf, was man leicht tragen kann.

In der Willroiderstraße 9, genau gegenüber von der Post neben dem Hauptbahnhof im Villach, steht die Box. Sie ist drei Quadratmeter groß und unübersehbar bunt. Einer der Initiatoren der Givebox ist Sascha Jabali von Verantwortung Erde. Die Idee entstand seines Wissens nach in Berlin und verbreitete sich über Soziale Medien: „Das Prinzip ist recht einfach, jeder, der möchte, kann Sachen herbringen, die noch brauchbar sind und die er hergeben möchte. Die anderen können schauen, was sie brauchen können und nehmen es einfach mit.“

ORF/Patricia Jordan

ORF/Patricia Jordan

„Eher keine Kühlschränke“

Es gehe hier um kleinere Dinge, also eher keinen Kühlschrank, so Jabali. Derzeit liegen Bücher, Elektrogeräte wie ein Batterieladegerät, Stofftiere, Kissen und Töpfe drin, es sei sehr bunt. Eine Schenkerin freut sich, dass etwas, das noch brauchbar und in Ordnung sei, anderen Menschen noch eine Freude mache. Das sei für den Geber selbst ein Geschenk. Auch sie selbst habe schon Bücher abgeholt und auch eine Jacke habe sie gefunden.

Sendungshinweis: Radio Kärnten Wochenend’, 21.10.2017

„Schenken schont Ressourcen“

Jabali sagte, Schenken mache Freude und man wolle eine Schenkökonomie in Villach zu etablieren. Vielen sei es zu schade, Dinge wegzuwerfen und es gehe auch um die Schonung von Ressourcen. Im Winter werden Elektrogeräte aus der Box geholt, damit sie nicht kaputt werden. Die Dinge werden dann auf Facebook unter der Gruppe „Villach schenkt“ angeboten. Das sei eine Schenkgruppe, die sich etabliert habe. Wenn man es brauchen könne, kann man es holen.

ORF/Patricia Jordan

Derzeit gibt es die Box nur in Villach, aber es sei hoffentlich nicht die letzte, so Jabali. Wenn jemand eine solche Box in seiner Stadt oder seinem Ort aufstellen möchte, dann könne er/sie Kontakt auf nehmen und sich Rat und Hilfe holen, so Jabali. Denn das Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Link: