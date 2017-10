Proteste gegen Putenzuchthalle

In der Gemeinde Weitensfeld protestieren mehr als 400 Bürger mit einer Unterschriftenliste gegen den Bau einer neuen Putenzuchthalle. Ein bereits bestehender Betrieb will ausbauen, weil er in der Gemeinde Launsdorf aufhören muss.

Laut Oberstem Gerichtshof muss der Betrieb seine Putenzucht wegen Geruchsbelästigung in der Gemeinde Launsdorf zusperren - mehr dazu in Putenzüchter muss wegen Gestanks zusperren (kaernten.ORF.at; 4.5.2016). Die Firma will nun nach Weitensfeld ausweichen. Die Gemeinde musste die erste Bauverhandlung absagen und Einsprüchen Recht geben. Nächste Woche kommt es nun zur Bauverhandlung mit einem erweiterten Anrainerkreis.

ORF/Michael Kopeinig

Gesundheitliche Beeinträchtigungen befürchtet

„Es stinkt“, sagen die Bewohner von Weitensfeld. Ein bereits bestehender Putenzuchtbetrieb mit 4.000 bis 5.000 Tieren führe schon zur Geruchsbelästigung. Daher wurde nun eine Bürgerinitiative gegründet, um die geplante 15 mal 40 Meter große, zusätzliche Halle, für noch einmal 5.000 Tiere zu verhindern. Sprecher Franz Erian sagte, bereits jetzt würden Puten und Mist deutlich riechen. Erian und die anderen Gegner befürchten Nachteile für die Gesundheit: „Es gibt übelriechende Verbindungen durch Luftverfrachtungen von Federn und Staub. Es können sogar gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Allergien und Lungenerkrankungen erfolgen.“

Erian wohnt laut eigenen Angaben 90 Meter von der geplanten Halle entfernt. Für die erste ausgeschriebene Bauverhandlung sei ihm keine Parteienstellung eingeräumt worden, er habe daher Einspruch erhoben, nun sei er eingeladen. Nicht nur die Anrainer, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sei gegen den Ausbau der Putenzucht, sagte Erian: „Die Leute wollten ihre Häuser schon verkaufen, aber sie können es nicht. Der geplante Putenstall fördert ja die Landflucht bei uns hier in Weitensfeld und im Gurktal. Überall sind momentan schon so viele Hühnerställe gebaut worden und alle klagen bei den Hühnern über Geruchsbelästigung. Und der Putenstall ist ja noch wesentlich schlimmer.“

Bürgermeister: Bauverhandlung korrekt abwickeln

Der Weitensfelder Bürgermeister Franz Sabitzer sagte, er könne sich nicht dazu äußern, dass der Putenzucht Betrieb wegen Geruchsbelästigung aus Launsdorf abwandern muss. Er müsse den Antrag behandeln, um keinen Amtsmissbrauch zu begehen. Was sagt der Bürgermeister zu den mehr als 400 Unterschriften: „Das ist sicherlich eine Willensäußerung, ich verstehe teilweise auch die Bedenken der Bevölkerung. Aber, wie gesagt: meine Aufgabe ist es, diese Bauverhandlung auf Grund geltender Gesetze abzuwickeln.“

Eine erste Bauverhandlung musste abgesagt werden, sie wurde nun für nächsten Dienstag neu ausgeschrieben. Auf die Frage, ob die Gemeinde zuvor einen Fehler gemacht hat, etwa Zugunsten des Antragstellers, sagte Bürgermeister Sabitzer: „Wir haben auf Grund von Einwänden eine Neuausschreibung beantragt, um keinen Verfahrensfehler zu machen. Laut Baurecht haben wir sehr wohl richtig ausgeschrieben, aber jetzt ist es ein erweiterter Kreis, das ist auch gut so und die entsprechenden Anrainer können auch Stellung beziehen.“

Gegner fordern anderen Standort für Putenzucht

Der Bürgermeister sicherte zu, dass eine korrekte Verhandlung abgewickelt werde und dass alle Auflagen eingehalten würden. Die Gegner des Projektes wollen, dass ein anderer Standort für die Putenzucht gesucht wird.