Millionenpleite in Poggersdorf

27 Dienstnehmer verlieren voraussichtlich im Wirtschaftspark in Poggersdorf ihren Arbeitsplatz. Die RH-Tech-Gebäudetechnik und Anlagenbau GmbH ist zahlungsunfähig. Die Überschuldung beträgt mehr als sieben Millionen Euro.

Die Firma war seit mehr als 15 Jahren im Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Energie- und Anlagenbau tätig. Das Unternehmen wird aller Voraussicht nach geschlossen. Von der Pleite sind 162 Gläubiger betroffen. Die 27 Dienstnehmer wurden bereits beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet.

Als Ursachen der Insolvenz gibt der Schuldner an, dass immer häufiger öffentliche Aufträge angenommen wurden und dass es durch die Veränderung der Zahlungsziele im öffentlichen Bereich es zu massiven Zahlungsverzögerungen gekommen war. In den letzten Monaten wurde noch versucht, mit frischem Kapital von 500.000 Euro Liquidität zu schaffen und einen externen Controller einzustellen. Dieser konnte leider auch nur mehr feststellen, dass es zu massiven Verlusten im öffentlichen Bereich gekommen ist und keine positive Fortbestehungsprognose gegeben ist, teilte der Alpenländische Kreditorenverband in einer Aussendung mit.

Gesundheitszentrum in Konkurs

Erst am Mittwoch wurde über das Vermögen der Betriebsgesellschaft des Gesundheitshauses „Tessera Ena“ am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet. Das Gesundheitshaus im Stadtteil Viktring gibt es erst seit eineinhalb Jahren - mehr dazu in Gesundheitszentrum insolvent.