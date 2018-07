Neue Kirchenleitung präsentiert Änderungen

Die neue Kärntner Kirchenleitung hat am Dienstag erste Änderungen, die vor allem das Bistum Gurk betreffen, präsentiert. Unter anderem soll die wirtschaftliche Führung des Mensalgutes des Bischofs durchleuchtet werden.

Es ist Tag eins eines neuen Führungsstils, der überrascht. So hat der neue Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger mehrere Entscheidungen des früheren Bischofs Alois Schwarz zurückgenommen. Vorwärts zurück gilt es für das Statut des Bistums Gurk, in dem die Vermögensverwaltung, sowie Aufsichtsgremien und deren Funktion geregelt sind.

„Ein solches Statut muss gewissen Kriterien genügen, die vom kirchlichen Vermögensrecht her festgesetzt sind. Wenn ein solches Statut aber doch einige wesentliche Kriterien nicht erfüllt, kann es und muss es aufgehoben werden. Nach einem ersten Blick auf dieses Statut, besteht der Verdacht, dass Aufsichtsorgane nicht in der Weise berücksichtigt sind, wie sie von der kirchlichen Verfassung her vorgeschrieben sind. Deshalb wurde vorsichtshalber dieses Statut außer Kraft gesetzt und das zuvor geltende, das mit Sicherheit kirchenrechtskonform war, wieder in Kraft gesetzt“, so Ordinariats-Kanzler Jakob Ibounig, der in der Diözese für Kirchenrechtsfragen zuständig ist.

Personalfragen sollen schnell geklärt werden

Dazu bekommt die Geschäftsführung des Bistums ein Kontrollgremium beigestellt. „Es wurde dem Geschäftsführer des Bistums Magister Maier eben ein solcher Geschäftsführungsbeirat zur Seite gestellt von Seite des Diözesanadministrators und des Domkapitels, um zu garantieren, dass kirchenrechtskonform vorgegangen werde kann“, so Ibounig.

Bereits nach seiner Wahl hat Engelbert Guggenberger gestern angekündigt, das Bistum Gurk zu durchleuchten und einen Beirat einzusetzen, dem unter der Leitung des Ökonomen des Domkapitels Gerhard Kalidz noch Dompfarrer Peter Allmaier, Ordinariats-Vizekanzler Burkhard Kronawetter und der frühere Finanzkammerdirektor Franz Lamprecht angehören. Der Beirat hat seine Arbeit aufgenommen, erste Ergebnisse sollen so schnell wie möglich Klarheit über die Situation des Bistumsbetriebes bringen. Über Personalfragen in Bistum und Stift St.Georgen soll in den nächsten Tagen beraten werden.