Gestohlene Turbine nach drei Jahren aufgetaucht

Der Diebstahl einer 325 Kilogramm schweren Turbine aus einem Kleinkraftwerk in Malta konnte nach mehr als drei Jahren geklärt werden. Ein 49 Jahre alten Mann aus Bezirk Spittal fiel auf, weil er die Turbine verkaufen wollte.

In der Zeit zwischen 25. März 2015 und 24. April 2015 wurde das Laufrad aus einem Kleinkraftwerk in der Gemeinde Malta (Bezirk Spittal an der Drau) gestohlen. Es handelte sich um eine sogenannte Pelton-Turbine, ein Reservelaufrad, im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Diebstahl wurde offensichtlich durch Nachsperren verübt, heißt es im Polizeibericht. Die damals umfangreichen Erhebungen blieben jedoch ohne Ergebnis.

LPD Kärnten

In Tirol zum Verkauf angeboten

Ein Mitarbeiter eines Kärntner Stromanbieters teilte der Polizei in Gmünd in Kärnten am 16. April dieses Jahres mit, dass das gesuchte Laufrad offensichtlich bei einem Laufradhersteller in Tirol zum Verkauf angeboten worden sei. An der Nummer der Turbine ließ sich feststellen, dass es sich um die vor mehr als drei Jahren gestohlene Pelton-Turbine handelte.

Die anschließenden Erhebungen und Vernehmungen ergaben, dass ein 49 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal das Laufrad zum Verkauf angeboten hatte. Er gab vor der Polizei an, das Laufrad vor mehreren Jahren auf einem Flohmarkt in Viktring in Klagenfurt erworben zu haben. Der Verkäufer sei ihm unbekannt, auch habe er keine Quittung erhalten.

Keine Zeugen für Verkauf

Ermittlungen der Polizei bei den Verantwortlichen des Flohmarktes ergaben, dass niemand den Verkauf der Turbine bemerkt hatte. Das 325 Kilogramm schwere Stück hätte nur von mehreren Männern aus dem Flohmarkt-Areal getragen worden sein können. Der 49-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.