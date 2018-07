Zwölfstundentag: Auftakt für Proteste

Ab Montag wird es Betriebsversammlungen der Gewerkschaft gegen den geplanten Zwölfstunden-Arbeitstag geben, den Auftakt machen die die ÖBB. Bis Mittwoch sind in Kärnten rund 115 Betriebsversammlungen geplant.

Die Proteste seien das stärkste Lebenszeichen der Gewerkschaft seit 2003, sagt der Kärntner Chef des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Hermann Lipitsch. Am Montag sind in Kärnten rund 15 Betriebsversammlungen bei den ÖBB geplant, zwei weitere bei den Postbussen.

Die Betriebsversammlungen am Montag seien aber nur der Beginn, sagte Lipitsch. Bis Mittwoch seien in ganz Kärnten rund 115 Betriebsversammlungen geplant. Dabei seien unter anderem Betriebe aus den Bereichen Metall und Produktion. Vor allem sollen die Mitarbeiter dabei informiert werden, was der Zwölfstunden-Tag und die 60-Stunden-Woche bedeuten könnten.

ÖGB fordert weitere Verhandlungen

Am Donnerstag steht das neue Arbeitszeitgesetz auf der Agenda des Nationalrats. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass der Achtstundentag und die Vierzigstundenwoche bleiben. Neu ist, dass die Maximalarbeitszeit von zehn bzw. 50 auf zwölf bzw. 60 Stunden ausgedehnt wird. Mittels Abänderungsantrag wurde noch die Freiwilligkeit für die elfte und zwölfte Stunde zugefügt – mehr dazu in Protest gegen neues Arbeitszeitgesetz (news.ORF.at).

Lipitsch fordert für das neue Arbeitszeitgesetz vor allem eine klare Regelung. „Entweder über Betriebsräte oder über Betriebsvereinbarungen.“ Lipitsch rät der Regierung, den Beschluss zu verschieben und darüber noch einmal mit den Sozialpartnern zu verhandeln. Sollte der Entwurf der Regierung am 5. Juli trotzdem in dieser Form beschlossen werden, werde es weitere Protestaktionen geben. Auch Streiks werden laut Lipitsch dann nicht ausgeschlossen.

