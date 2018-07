Fußball-WM mit Kärntner Spidercams

Österreich ist doch bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei, wenn auch nicht als Teilnehmer: Die Kärntner Firma Spidercam sorgt seit zehn Jahren mit Kameraleitsystemen bei großen Sportereignissen für spektakuläre Luftaufnahmen.

Die Firma in Feistritz im Rosental produziert Plattformen, auf denen die Fernsehkameras bewegt werden können. Mit Hilfe der im Rosental entwickelten Technologie werden die Kameras auf Seilen befestigt und sind in luftiger Höhe mit bis zu 35 km/h unterwegs.

ORF/Ventre

Fast alle Luftbilder bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland basieren auf der Kärntner Technik, sagt Jan Peters, der Chef und Sohn von Firmengründer Jens Peters. Firmengründer Jens ist immer noch in beratender Funktion tätig, übergab die Führung aber an Sohn Jan.

Mittlerweile Weltmarktführer

Mittlerweile ist die Kärntner Firma Weltmarktführer auf diesem Gebiet und betreibt Tochterfirmen in Deutschland und Amerika. Der Neubau von Systemen, Forschung- und Entwicklungsarbeit und der Großteil der Wartungen und Reparaturen sind weiter in Feistritz angesiedelt.

Alles begann in der Garage

Alles fing damit an, dass Firmengründer Jens Peters im Alter von über 50 Jahren plötzlich seinen Job verlor. Seine Zweitkarriere begann dann – wie viele Erfolgsgeschichten – in einer Garage. „Mein Vater wollte nicht mehr in ein Angestelltenverhältnis und mit seinem Erspartem etwas Neues aufbauen“, erzählt Jan Peters. Damals gab es ein ähnliches Kamerasystem in Amerika, „mein Vater wollte diese Technik verbessern und von Kärnten aus weltweit vertreiben.“

ORF/Ventre

In der Garage wurden dann die ersten Kamerasysteme zusammengeschraubt. Im Jahr 2000 entstand aus der Idee eines an Seilen befestigten und über Seilwinden gesteuerten Nutzlastenträgers ein erstes, einfaches Holzmodell, das sich über die nächsten Jahre zur Spidercam entwickeln sollte. Einfach war die Entwicklung nicht immer, sagt Jan Peters: „Man geht zwei Schritte vor und einen zurück. Mittlerweile ist das System stabil.“

Von ATP bis Beyonce

Die Qualität hat sich herumgesprochen. Inzwischen ist die Firma Spidercam aus Feistritz weltweit gefragt. Bei ATP-Tennisturnieren, Cricketspielen und beim American Football sind die Kärntner Kamerasysteme dabei.

Aber auch bei Konzerten, unter anderem bei der derzeitigen Tour der Sängerin Beyonce. Auch im Forschungsbereich werden die Systeme eingesetzt, hier werden die Leitsysteme dann unter anderem mit Laserscannern bestückt.

ORF/Ventre

Mitarbeiter gesucht

Rund um die Uhr sind die Service-Leitungen der Firma besetzt. Deswegen sucht die Firma laufend qualifizierte Mitarbeiter, etwa Elektronikentwickler, Wartungstechniker und Konstrukteure. Wer spektakuläre Aufnahmen von der hauseigenen Grillfeier haben will, müsste tief in die Tasche greifen. Ab 320.000 Euro sind die Kameraleitsysteme zu mieten.