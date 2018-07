Defekte Handbremse: Auto rollt in Fluss

Ein vor einer Diskothek geparktes Auto ist in der Nacht auf Sonntag in Lieserbrücke in den Lieserfluss gerollt. Laut Polizei dürfte die Handbremse defekt gewesen sein. Der Pkw wurde mit einem Spezialkran geborgen.

Um 3.00 Uhr verständigten Sonntagnacht Passanten die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie ein Auto vom Parkplatz einer Diskothek plötzlich über eine steile Böschung in die Lieser rollte. Die Polizisten stiegen in den Fluss und konnten feststellen, dass sich niemand im Auto befand. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die Handbremse angezogen war, sie dürfte aber laut Polizei defekt gewesen sein.

Bergungsversuch mit Seilwinde scheiterte

Die angeforderten Feuerwehren Seeboden, Lieserhofen und Lendorf versuchten, das Auto mit einer Seilwinde zu bergen. Weil das Auto am Flussufer auf großen Böschungssteinen hängen blieb, bestand aber die Gefahr, dass die Ölwanne oder der Tank an den Steinen aufgerissen werden könnte. Um das Gewässer nicht mit Öl oder Treibstoff zu verunreinigen, musste ein Abschleppdienst angefordert werden. Mit einem Spezialkran wurde der Pkw dann über die steile Böschung auf die Straße gehoben. Am Fahrzeug entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.