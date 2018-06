Verwaiste Turmfalkenjungen gefunden

In einem Garten in Moosburg sind zwei offenbar verwaiste Turmfalkenjungen gefunden worden. Polizisten fingen die Tiere ein und übergaben sie einer Pflegestation für Wildtiere.

Am Samstag meldete sich eine besorgte 66-jährige Frau aus Moosburg bei der Polizei. Seit Freitag würden sich auf dem Nachbargrund zwei verwaiste Turmfalkenjungen befinden, gab die Frau an. Die Vögel konnten noch nicht gut fliegen und hüpften herum. Die Polizisten fingen die Tiere ein. Die jungen Falken wurden dem Betreiber der „Natur-und Wildstation Kärnten“ in Feldkirchen übergeben. In der Pflegestation werden heimische Wildtiere gepflegt und für die Auswilderung vorbereitet.

APA/dpa/lby/Patrick Pleul dpa/lby

Der Turmfalke kommt in Mitteleuropa recht häufig vor und hat sich auch die Städte als Lebensraum erobert. Der Turmfalke brütet nicht nur in Kirchtürmen, er sucht sich auch in der Kulturlandschaft hohe Bäume. Turmfalken bauen selbst kein Nest und müssen daher eine vorhandene Struktur beziehen.

Doku über Klagenfurter Turmfalken

Auch auf dem Klagenfurter Stadtpfarrturm lebt derzeit eine Turmfalkenfamilie. Sie sind Teil der Dreharbeiten für eine neue „Universum“-Dokumentation des ORF – mehr dazu in Turmfalkenbabys als Fernsehstars.