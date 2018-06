NEOS Kärnten mit neuem Landessprecher

NEOS Kärnten hat bei einer Mitgliederversammlung Markus Unterdorfer-Morgenstern zu ihrem neuen Landessprecher gewählt. Er erhielt 96,4 Prozent der Stimmen und löst damit Hermann Bärntatz ab.

NEOS ist in Kärnten nicht im Landtag vertreten. Bei der Wahl im März scheiterte Unterdorfer-Morgenstern als Spitzenkandidat an einem Einzug. Markus Unterdorfer-Morgenstern ist 45 Jahre alt und Immobilien-Unternehmer in Seeboden. Als Ziel gab der neu gekürte Landessprecher an, dass man in Kärnten bei den nächsten Wahlen Fuß fassen und für frischen Wind sorgen wolle. „Wir wollen daran arbeiten, unser schönes Kärnten wieder an die Spitze zu bringen“, so Unterdorfer-Morgenstern. NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger gratulierte ihm zur Wahl. „Als Unternehmer bringt er viel Elan und Sachverstand mit.“

Bärntatz bleibt Teil des Landesteams. Zum stellvertretenden Landessprecher wurde Michael Ludwiger gewählt, Finanzreferent wurde Robert Zechner. Das Landesteam vervollständigen Petra Lausegger, Hermann Bärntatz, Erich Pöcheim und Christian Weinhold. Vorgestellt wurde zudem Wolfgang Stauder, der als Landesgeschäftsführer von NEOS Kärnten fungieren wird.

