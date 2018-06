Erste Fischotter gefangen und entnommen

Fischereilandesrat Martin Gruber (ÖVP) hat finanzielle Abgeltungen für ältere Fischotterschäden zugesagt. Gleichzeitig wird die neue Fischotterverordnung umgesetzt. Drei Lebendfallen sind in Kärnten zur Entnahme aufgestellt.

Der Fischotter macht sich rar. Rund um die Lebendfalle, die der Wildökologe Andreas Kranz am Ufer der Görtschitz kontrolliert, sind nur wenige Spuren zu finden, die auf den Unterwasserjäger hinweisen. Es ist eine von etwa neun Fallen, die der Wissenschaftler seit eineinhalb Jahren immer wieder aufstellt. „Wir simulieren eine intensive Bejagung über drei Jahre und schauen, wie lange wandern die Otter nach“, fomuliert Wildökologe Andreas Kranz das Ziel seines EU-weit einzigartigen Forschungsprojektes.

Vier Tiere konnten seit Projektbeginn gefangen werden. Zwei, darunter auch ein Weibchen wurden in den Niederlanden für ein Wiederansiedelungsprojekt wieder frei gelassen. „Die Niederlande sind das einzige Land in dem es ein Wiederansiedelungsprojekt für Fischotter gibt. Der Fischotter ist dort Ende der 80er Jahre ausgestorben. Man hat dann Ende der 90er Jahre begonnen Fischotter wieder auszulassen. Die brauchen aber für eine genetische Basis, damit es zu keiner Inzucht kommt, mehr Individuen auch aus unterschiedlichen Gebieten“, so Kranz.

Erste Auswirkungen beim Fischbestand

Die Folgen der Fangaktion sind, dass die Otterpopulation im Görtschitztal sinkt. Neben der Entnahme mit ein Grund dafür, „dass die Nahrungsbasis deutlich zurückgegangen ist und zwar im Fließgewässer und an den Teichen. Die Teiche sind natürlich noch da, aber nicht mehr verfügbar, weil sie elektrisch eingezäunt sind“, so der Wildökologe. Mit ein Grund, warum gerade die Görtschitz als Forschungsfeld für das Projekt dient, ist die Urforelle, also eine genetisch unverfälschte heimische Bachforelle, die dort noch verbreitet ist. Um deren Bestand waren die Fischer besorgt.

Auch beim Fischbestand gibt es bereits erste Auswirkungen. Die aktuellen Ergebnisse der elektrischen Befischungen zeigen, „dass bereits wieder größere Fische vorkommen. Es hat in diesem Gebiet einen Ausfang von Ottern gegeben und dadurch ist der Fraßdruck anscheinend auf die Fische geringer geworden und die verbleibenden Fische hatten wieder die Möglichkeit zu wachsen“, so Gewässerökologe Thomas Friedl.

Zusätzliche Fischotterfallen werden aufgestellt

Noch sind die Fischbestände aber weit davon entfernt, jene Größe zu erreichen, die sie vor vor dem Aufkommen des Fischotters hatten, zeigten die aktuellen Zahlen. 30 Ansuchen von Fischteichbesitzern aus ganz Kärnten mit Fischotterschäden, die in die Jahre 2016 und 2017 fallen, liegen der Kärntner Landesregierung aktuell vor. Schäden, die zeitlich vor Inkrafttreten der Novelle des Jagdgesetzes im März 2018 liegen, sodass die Betroffenen keinen Anspruch auf Schadensabgeltung im Rahmen des neu entstehenden Wildschadensfonds hätten. Für diese Fischteichbesitzer stellt Landesrat Martin Gruber nun dennoch finanzielle Mittel als Unterstützung zur Verfügung.

Schäden des heurigen Jahres, für die eine Meldung nach dem 1. März 2018 erfolgte, werden nach Inkrafttreten des Wildschadensfonds ausbezahlt. Entsprechend der Fischotter-Verordnung habe man in Revieren auch mit dem Aufstellen der Fallen begonnen. Zusätzlich werden nun aus dem Referat von LR Gruber pro Fischereiverband je zwei weitere Fischotter-Fallen inklusive Auffangboxen zur Verfügung gestellt, um die Jäger bei der Entnahme der Tiere zu unterstützen.

Förderung bis Herbst zu beantragen

„Als wichtige Präventivmaßnahme arbeiten wir gerade an den Details zur Richtlinie für die Förderung von Fischotterabwehrzäunen“, so ÖVP Jagd und Fischerei Referent Martin Gruber. Um vor allem die Fischzuchten zu unterstützen, sollen fischotterdichte Einzäunungen mittels Elektrozaun oder fixem Maschendrahtzaun sowie Vergrämungs- und Abwehrmaßnahmen vom Land Kärnten gefördert werden. Die Förderung kann voraussichtlich ab Herbst 2018 beantragt werden. Die Landesfischereiinspektion soll als abwickelnde Stelle fungieren.