Iron Man Austria feiert 20-Jahr-Jubiläum

Am Sonntag werden sich zum 20-Jahr-Jubiläum mehr als 3000 Teilnehmer beim Ironman in den Wörthersee stürzen. Das Event bringt laut Touristikern mehrere Millionen Euro Wertschöpfung. Eine Neuigkeit gibt es heuer bei der Laufstrecke.

Was 1998 mit einem überschaubaren Teilnehmerfeld von 130 Sportsbegeisterten begann, ist zwanzig Jahre später eine der am schnellsten ausgebuchten Ironman-Veranstaltungen weltweit. Anfang musste man aber auch viel Lehrgeld zahlen, bis es das Event wurde, das es heute ist, so Managing Director, Erwin Dokter.

„Es sind unglaubliche Geschichten passiert. Am ersten Jahr, als wir am ersten Jahr die Wechselzone verplant hatten und draufgekommen sind, dass wir zu wenig Startplätze haben. Die Räder hatten wir auf Bäume gehängt. Wir haben dann so viel dazugelernt, haben die Wechselzone adaptiert. Es hat sich das Starterfeld von 136 auf 3300 Starter erhöht“, so Dokter.

Vier Mal an jubelnder Menschenmenge vorbei

Eine sportliche Neuigkeit bietet in diesem Jahr die Laufstrecke. Die Athleten werden insgesamt vier Mal durch das Zielgelände laufen um dort von den Zuschauern angefeuert werden zu können. Der Ironman Austria zählt mit seiner heurigen Rekordteilnehmerzahl von 3300 Athletinnen und Athleten zu den größten Sportveranstaltungen in Österreich. Prestigeträchtig ist der Wettkampf nicht nur aus sportlicher Sicht.

Aus sportlicher Sicht werden wieder einige namhafte Profi-Athleten aus aller Welt teilnehmen. Bei den Herren zeichnet sich ein britisch-amerikanisches Duell zwischen David McNamee und Andy Potts um den Sieg ab. Aus österreichischer Sicht sind Michael Weiss, Paul Reitmayr oder Andreas Giglmayer Mitfavoriten. Bei den Damen gilt, wegen krankheitsbedingter Abwesenheit von Vorjahressiegerin Eva Wutti, die Deutsche Mareen Hufe als Favoritin.

50.000 Übernachtungen in ganz Kärnten

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Sportveranstaltung in Kärnten wurden auch zwei Ironman-Monumente des Kärntner Künstlers Armin Guerino im Europapark und im Lendhafen enthüllt. Darauf zu lesen sind die Namen der Gewinner der vergangenen 19 Jahre. Nach dem Ironman am Sonntag werden auch die Namen der Gewinner der Jubiläumsausgabe eingraviert.

Auch aus wirtschaftlicher und touristischer Perspektive steuert der Ironman seit Jahren einiges an Wertschöpfung bei, so Kärnten Werbung Chef Christian Kresse. „Es werden 50.000 Übernachtungen in ganz generiert. Das ist eine Wertschöpfung von deutlich über sechs Millionen Euro. Wir haben eine Partnerschaft von der alle profitieren, daher ist der Iron Man von so großer Bedeutung.“