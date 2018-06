Straßenbelag auf S37 wird erneuert

Die ASFINAG wird im Sommer in zwei Phasen den Fahrbahnbelag der St. Veiter Schnellstraße (S37) erneuern. Beginn ist am Montag, dem 2. Juli. Auf 150.000 Quadratmetern wird neuer Asphalt aufgebracht.

Im ersten Schritt von 2. bis 27. Juli wird der Abschnitt St. Veit Süd bis Maria Saal saniert, wobei jeweils eine Richtungsfahrbahn für zehn beziehungsweise für 14 Tage gesperrt werden muss. Bis 17. Juli wird auf der Richtungsfahrbahn Klagenfurt gearbeitet, der Verkehr wird über die L71 bis Maria Saal umgeleitet.

Auf der Richtungsfahrbahn St. Veit bleibt in dieser Zeit ein Fahrstreifen befahrbar. Von 18. bis 27. Juli ist dann die Richtung Wien ab Maria Saal gesperrt, der Verkehr wird über die L71 bis St. Veit Süd umgeleitet, so die ASFINAG in einer Aussendung.

Keine Totalsperre im zweiten Abschnitt nötig

Beim zweiten Bauabschnitt von St. Veit Süd bis St. Veit Nord können die Arbeiten von 1. bis 29. August ohne Totalsperre durchgeführt werden. In diesen vier Wochen ist immer ein Fahrstreifen pro Richtung befahrbar. Die Sanierung der Auf- und Abfahrten erfolgt während der Wochenenden und vorzugsweise in Nachtarbeit. Die ASFINAG investiert rund drei Millionen Euro.

