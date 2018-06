Lenker wollte rollenden Klein-Lkw aufhalten

Ein 55-jähriger Zusteller ist am Donnerstag bei dem Versuch, einen rollenden Klein-Lkw aufzuhalten, schwer verletzt worden. Er fuhr danach noch selbst zur Polizei, um den Unfall anzuzeigen.

Der Zusteller hielt gegen 10.00 Uhr vor einem Wohnhaus in Moosburg an und stieg aus dem Fahrzeug aus, dabei dürfte er laut Polizei die Handbremse zu schwach angezogen haben. Der Klein-Lkw begann deshalb, rückwärts zu rollen. Als der 55-Jährige bemerkte, dass sich sein Fahrzeug in Bewegung gesetzt hatte, versuchte er hineinzuspringen, um es anzuhalten.

Klein-Lkw prallte gegen Brückengeländer

Im selben Moment prallte der Klein-Lkw rückwärts gegen ein Brückengeländer. Der 55-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen am Brustkorb zu, fuhr aber noch selbst zu Polizeiinspektion Moosburg, um Anzeige zu erstatten.

Vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die Polizisten verständigten die Rettung. In weiterer Folge wurde der Verletzte zur medizinischen Versorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen.

