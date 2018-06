Kennzeichen weg nach dem „Pickerl“-Test

Kennzeichen-Abnahmen nach der 57a-Pickerl-Überprüfung sorgen auch bei Kärntner Autolenkern für Unsicherheit. Bis dato wurden zwar keine Fälle registriert, der Autofahrerclub ARBö rechnet aber fix damit und rät zur Beratung im Vorfeld.

In Kärnten ist noch kein Fall bekannt, wonach die Polizei einem Fahrzeugbesitzer unmittelbar nach der Pickerl-Überprüfung die Kennzeichen abgenommen hätte, es gibt aber Fälle im Burgenland und der Steiermark. Die Autofahrerklubs sehen solche möglichen Schnellschüsse der Behörde auch äußerst kritisch. Hintergrund ist eine Verschärfung beim Gutachten, die vor einem Monat in Kraft trat. Die Prüfbescheinigungen „Schwere Mängel“ oder „Gefahr im Verzug“ werden über eine Datenbank an die Behörde weitergeleitet. Die Polizei kann dann unverzüglich die Kennzeichen einziehen.

Kritik: Keine Chance, Mängel zu beheben

Autofahrerklubs, Prüfstätten und Werkstätten sind dazu verpflichtet, die Prüfungsergebnisse in eine neu eingeführte Datenbank einzutragen. Die Prüfsoftware meldet Gutachten mit Zusatz „Gefahr im Verzug“ dann umgehend an die Behörde weiter und die Polizei kann gleich einschreiten. Den Betroffenen würde kaum eine Chance gelassen, die Mängel zu beheben, so die Kritik. Oft müssten auch Ersatzteile erst bestellt werden.

Umso wichtiger sei Beratung im Vorfeld, so Thomas Jank vom Autofahrerklub ARBÖ: "Rein theoretisch betrachtet, wäre es der Idealfall, wenn die Werkstatt den festgestellten Mangel gleich beheben könnte. Das ist nicht immer der Fall, deshalb ist eine objektive und seriöse Beratung im Vorfeld der Pickerlüberprüfung wichtiger denn je - vor allem wenn man weiß, dass das Auto nicht mehr ganz neu ist und möglicherweise schwerere Mängel aufweist. Ich denke, dass es in Kärnten früher oder später auch zu solchen Fällen kommen wird. Deshalb mein Rat an die Autofahrer: Beratung im Vorfeld ist hier ganz wichtig.“

Nur höchst selten sei „Gefahr im Verzug“

Im Schnitt wird laut ÖAMTC Kärnten bei nicht einmal einem Prozent aller überprüften Autos das 57a-Gutachten mit dem Zusatz „Gefahr im Verzug“ versehen. Es liege auch im Ermessen der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft, wie rasch Konsequenzen gezogen werden, so Oliver Weber vom ÖAMTC. Bei Gefahr im Verzug ist ein Weiterfahren eigentlich nicht mehr erlaubt, bisher wurde den Fahrzeugbesitzern allerdings die Möglichkeit eingeräumt, ihr Auto rasch reparieren zu lassen.

