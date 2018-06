Unfall ohne Schein: Lenker erfunden

Eine 19-jährige Kärntnerin ist am Mittwoch in Hüttenberg mit einem Auto verunglückt. Weil sie keinen Führerschein besitzt, gab sie bei der Polizei an, nur Beifahrerin gewesen zu sein. Kurz vor der Suchaktion nach dem vermeintlichen Lenker gestand die junge Frau dann.

Zu dem Unfall kam es am Vormittag auf der Klippitzthörl Landesstraße (L 91). Im Gemeindegebiet von Hüttenberg kam die 19-Jährige mit dem Fahrzeug aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, in Begleitung eines Verwandten suchte sie selbst das Krankenhaus Friesach auf.

Da die junge Frau keine Lenkerberechtigung besitzt, gab sie bei der Erhebung durch die Polizei vorerst an, dass eine ihr unbekannte Person das Fahrzeug gelenkt und sich nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernt habe. Als die Polizei daraufhin eine Suchaktion nach dem vermeintlichen Unfalllenker starten wollte, besann sich die 19-Jährige und gestand, den Pkw selbst gelenkt zu haben. Sie wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.