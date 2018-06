Nordumfahrung Klagenfurt frei befahrbar

Die Baustellen an der Nordumfahrung Klagenfurt auf der Südautobahn (A2) sind beendet, ab Donnerstag ist die Tunnelkette wieder frei befahrbar. Es wurden insgesamt 15 Mio. Euro in die Sicherheit investiert,

Mit der Fertigstellung sei laut ASFINAG gewährleistet, dass es für den Urlauberverkehr keine Einschränkungen durch Baustellen geben werde. Für insgesamt sechs Tunnel könne man auch bereits final „grünes Licht“ geben: Der Sicherheitsausbau der Nordumfahrung Klagenfurt (bestehend aus den Tunnel Ehrentalerberg, Lendorf, Falkenberg und der vom Sicherheitsausbau nicht betroffenen Unterflurtrasse Trettnig) ist ab dem 28. Juni ganz abgeschlossen.

Tunnel mit „Ohren“ ausgestattet

Bei der Nordumfahrung wurden innerhalb von neun Monaten insbesondere zusätzliche Fluchtwege errichtet und insgesamt 15 Millionen Euro in noch mehr Sicherheit investiert. Ebenfalls auf dem sicherheitstechnisch höchsten Stand seien bereits die beiden Tunnel der Tunnelkette Griffen, Haberberg und Kollmann. Der Tunnel Kollmann wurde auch mit dem akustischen Sicherheitssystem AKUT (so genannte „Tunnelohren“, die bei ungewöhnlichen Geräuschen Alarm auslösen) ausgerüstet. Beide sind mit 29. Juni daher auch wieder uneingeschränkt in Betrieb.

Auch alle anderen Tunnel auf der A2 zwischen der Pack und Klagenfurt werden während der Haupreisezeit baustellenfrei sein. Der Tunnel Gräbern ist seit Mittwoch uneingeschränkt befahrbar, die Unterflurtrassen Bettlerkreuz und Kreuzergegend bekommen am 28. Juni grünes Licht und der Donnersbergtunnel ist ab Freitag, den 29. Juni, baustellenfrei.

Tunnelsicherheit um 85 Millionen Euro

Seit Herbst 2017 bringt die ASFINAG insgesamt neun Tunnel auf der A2 Süd Autobahn zwischen Klagenfurt und der Pack auf den technisch letzten Stand. Nach Abschluss der Arbeiten entsprechen alle den höchsten Sicherheitsstandards, erneuert werden unter anderem Tunnelanstrich, Lüftung, Vorportalbeleuchtung, Videoanlage, Notrufanlage, Funkanlage, Brandmeldesysteme und die gesamte Tunnelsteuerung sowie die Fahrbahnen.