Wenig Nachfrage nach Ganztagesschulen

Im Bundesvergleich ist in Kärnten das Interesse an Ganztagsschulen gering. Nur zehn Schulen bieten derzeit die Ganztagesklassen an. Vielen Eltern ist das Angebot zu wenig flexibel.

Bei den Ganztagesklassen werden die Schüler bis 16.00 Uhr unterrichtet. Sport, Freizeitaktivitäten und Unterricht wechseln einander ab, das Mittagessen ist inklusive. Dennoch bleiben diese Klassen in Kärnten eher die Ausnahme. Nur 750 Kinder an zehn Schulen besuchen derzeit den verschränkten Ganztagesunterricht. Rechnet man jene in schulischer Tagesbetreuung dazu, sind es 6.500. Angeboten werden die Ganztagesklassen derzeit vom Europagymnasium Klagenfurt und von neun Volks- und Mittelschulen.

Eltern bemängeln mangelnde Flexibilität

Drei Jahre bot etwa das Peraugymnasium in Villach verschränkten Ganztagesunterricht bis 16.00 Uhr mit einem Sport-, Kultur- und Musikschwerpunkt an. Doch bei je rund 200 Kindern in den ersten Klassen gab es nie mehr als acht Anmeldungen für die Ganztagesbetreuung, die Klassen kamen nicht zustande. Problematisch sei, dass es einen strengen Rahmen für die Ganztagsklassen gebe, sagte Direktor Herwig Hilber: „Der Stundenplan kann kaum geändert werden.“ Auch sei die Anwesenheit der Schüler verpflichtend, „viele Eltern wollen aber gelegentlich mit ihren Kindern etwas anderes unternehmen.“

Vor allem in ländlichen Bereich würden Schüler am Nachmittag noch gerne von Eltern oder Großeltern betreut, sagt Gertrud Kalles-Walter vom Landesverband der Elternvereine. An vielen Schulen sei auch die Infrastruktur für die Ganztagesklassen nicht optimal ausgebaut.

Erfolgreiche Ganztagsschule in Villach

Die NMS Völkendorf in Villach bietet seit zwei Jahren hingegen erfolgreich Ganztagesklassen an. Dem Wunsch nach mehr Flexibilität kommt man hier nach. Ab Herbst können Eltern ihre Kinder mittwochs und freitags auf Wunsch schon ab 14.00 Uhr abholen. Viel Wert legt man auch auf die Lernbetreuung. „In Mathematik, Deutsch und Englisch unterrichten die gleichen Lehrer, wie am Vormittag“, sagt Schulleiterin Andrea Miklautsch. In der Freizeitbetreuung gibt es Zusatzangebote, wie einen Erste-Hilfe-Kurs und auch einen Benimm-Kurs.

Rudolf Altersberger vom Landesschulrat führt die geringe Nachfrage auch auf die Konkurrenz der Horte zurück. Beliebter sei das Ganztagesangebot in den Privatschulen: „Dort wird eine Betreuung auch vor der Schule angeboten, Mittagessen, Freizeitbetreuung, Hausübungsstunden – und dann gehen die Kinder entspannt nach Hause, denn sie haben zumindest den Großteil ihres Lernpensum schon in der Schule erledigt.“

13 Millionen für Ausbau der Ganztagesklassen

Laut Bildungsminister Heinz Faßmann holte Kärnten heuer als einziges Bundesland beim Bund noch kein Geld für den Ausbau der Ganztagesschulen ab. Aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hieß es dazu, das Land werde heuer noch 13 Millionen für den Ausbau der Lern- und Freizeiteinrichtungen für Ganztagesklassen abholen.

