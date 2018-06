Einsatzkräfte suchten nach Unfalllenker

Ein Pkw ist in der Nacht auf Dienstag von der Gurktalstraße (B93) von der Fahrbahn abgekommen und kurz vor dem Gurkfluss an Bäumen hängen geblieben. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Lenker schon nach Hause gegangen.

Um 3.15 Uhr war ein 30-jähriger Mann aus Treibach mit dem Pkw seiner Mutter auf der Gurktalstraße unterwegs. In Hohenfeld kam er von der Fahrbahn ab, der Pkw rutschte über die Böschung und überschlug sich mehrmals. Das Fahrzeug blieb kurz vor dem Gurkfluss an einem Baum hängen und blieb am Dach liegen.

FF Straßburg

Alkotest negativ

Von der FF Straßburg wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und von den Einsatzkräften nach dem Unfalllenker gesucht, dieser wurde aber nicht gefunden. Auf Nachfrage gab die Mutter des Mannes an, dass sich ihr Sohn selbst aus dem Fahrzeug befreien konnte und anschließend zu Fuß nach Hause gegangen sei.

FF Straßburg

Der beim 30-Jährigen durchgeführte Alkovortest verlief negativ, der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Beim Unfall wurden drei Straßenleitpflöcke beschädigt.