Neurologin als medizinische Direktorin

Die Neurologin Sonja Obmann wird medizinische Direktorin am LKH Wolfsberg. Dies Position gab es bisher nicht; Obmann war bisher erste Oberärztin der Neurologie am Klinikum Klagenfurt.

In seiner Sitzung am Montag bestellte der Aufsichtsrat der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) zum ersten Mal einen medizinischen Direktor für das LKH Wolfsberg. Sonja Obmann wird ihren Posten am 1. Oktober antreten, sie ging aus einem Auswahlverfahren als Erstgereihte hervor.

KABEG-Vorstand Arnold Gabriel sagte, das LKH Wolfsberg sei ein strategisch wichtiges Haus, das das gesamte Lavanttal versorge. „Wir wollen das Haus weiterentwickeln, sodass beschlossen worden ist, die medizinische Direktion hauptamtlich zu machen. Jetzt war es so, dass sie neben dem Primariat geführt worden ist.“

ORF/Bernd Radler

Starke Partner für regionale Spitäler

Laut Gabriel sei es wichtig, dass man eine gute regionale Versorgung habe und andererseits Spezialisierungen an diesem Standort umsetzen könne. „Wir bauen eine völlig neue Infrastruktur, bis 2023 wird es komplett erneuert, wir investieren kräftig. Jeztzt gilt es, das Haus auch medizinisch weiterzuentwickeln.“

Ein Zusperren sei auszuschließen, so Gabriel, ganz im Gegenteil. Wichtig sei es für alle regionalen Spitäler, dass sie starke Kooperationspartner brauchen. Für das LKH Wolfsberg sei es das Klinikum Klagenfurt.

Link: