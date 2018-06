EC-KAC verpflichtet finnischen Stürmer

Der EC-KAC verpflichtet den finnischen Stürmer Siim Liivik. Der 30-jährige Mittelstürmer, der auch am Flügel eingesetzt werden kann, unterzeichnete einen Einjahresvertrag. Liivik absolviert 513 Einsätze in der ersten finnischen Liga.

Siim Liivik absolvierte seine Eishockeyausbildung im Nachwuchsprogramm des finnischen Traditionsklubs HIFK aus Helsinki. Dem Verein blieb der Zwei-Wege-Stürmer, sieht man von einer Juniorensaison in der USHL ab, bis zu seinem 25. Lebensjahr treu. 2011 holte er mit dem Klub auch den finnischen Meistertitel.

Mit Trainer Petri Matikainen gearbeitet

In der darauf folgenden Saison arbeitete Liivik mit Neo-KAC-Trainer Petri Matikainen zusammen, der damals zum Head Coach von HIFK ernannt wurde. Im Sommer 2013 schloss sich der Angreifer den Espoo Blues an, nach zweieinhalb Jahren kehrte er jedoch zu seinem Stammverein zurück, mit dem er erneut bis ins Finale um die finnische Meisterschaft vordrang. In den beiden vergangenen Spielzeiten repräsentierte Siim Liivik den SHL-Klub Örebro sowie den Liga-Verein KooKoo aus Kouvola, sodass er mittlerweile bei insgesamt 513 Einsätzen in der höchsten Spielklasse seines Heimatlandes hält.

Lob vom Trainer

Nun schließt sich der 30-Jährige den Rotjacken an, bei denen er die sechste Importstelle im Kader für die kommende Saison besetzt. Der EC-KAC schloss seine Personalplanungen für die Angriffsreihen der Kampfmannschaft damit vorerst ab. Head Coach Petri Matikainen sagte über den aktuellsten Neuzugang der Klagenfurter: „Siim Liivik erfüllt nur bedingt das klassische Bild, das die Öffentlichkeit von einem Importspieler hat. Mit ihm bekommen wir einen kampfkräftigen Crack mit hervorragender Arbeitseinstellung, der sich am Eis um all die kleinen Details kümmert, die für den Erfolg einer Mannschaft unerlässlich sind."

Durch die Zusammenarbeit mit ihm wisse er genau, mit welchen Elementen er das Spiel und System bereichern könne. Er habe eine gute körperliche Präsenz und könne auf allen Sturmpositionen eingesetzt werden. Vom Charakter her sei er eine gute Führungsfigur für die jüngeren Akteure im Kader, so der Trainker. „Siim Liivik stellt sich stets in den Dienst seiner Mannschaft und sorgt dafür, dass seine Nebenspieler besser zur Geltung kommen, insofern wird er ein sehr wichtiger Teil unserer nächstjährigen Mannschaft sein.“

Links: