Mit Sportwagen in Casino: Anzeige

Wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt wird ein Sportwagenfahrer aus Wien. Der als Cowboy verkleidete Mann war mit seiner roten Corvette in das Foyer des Casinos Velden gefahren. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

In Velden fand am Wochenende das „Internationale Sportwagenfestival“ statt, Freitagabend versammelten sich die Fahrer bei einem Galaabend im Casino. Womit die Veranstalter nicht gerechnet hatten: Ein Wiener Sportwagenfahrer fuhr plötzlich über den Gehsteig mit seiner Corvette durch die Eingangstür in das Foyer.

Der Fahrer war als Cowboy kostümiert, er trug einen Cowboyhut und ein Tuch als Schutz vor dem Mund. Für seinen großen Auftritt fuhr der Wiener an zahlreichen Passanten vorbei. Einige, so berichteten Augenzeugen, sollen ihm sogar die Tür aufgehalten haben. Sie glaubten offenbar, es handle sich um einen Werbegag.

Aussage bei Polizei verweigert

Die Casinoleitung alarmierte die Polizei. Mit den Beamten wollte der Mann jedoch nicht sprechen, er verweigert jede Aussage. Bisher ist deswegen nicht geklärt, was der Mann mit der Aktion bezwecken wollte. Fest steht laut Polizei, dass der Wiener nicht betrunken war. Am ehesten sei davon auszugehen, dass er die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen wollte.

Verletzt wurde bei der Aktion niemand, auch entstand kein Sachschaden. Der Mann wird trotzdem wegen fahrlässiger Gemeingefährdung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.