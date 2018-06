Orientierungsverlust Ursache von Arch-Absturz

2016 ist der Kunstflugpilot Hannes Arch bei einem Hubschrauberabsturz im Großglocknergebiet ums Leben gekommen. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUB) des Bundes nennt im Endbericht Orientierungsverlust als Unfallursache.

Hannes Arch kam am 8. September 2016 beim Absturz seines Hubschraubers im Großglocknergebiet ums Leben, ein Passagier wurde schwer verletzt. Arch war laut Bericht gegen 21.00 Uhr von der Ebenfelder Hütte gestartet, nachdem er Lebensmittel hochgeflogen hatte. Der Hüttenwirt kam spontan mit, um nach Salzburg zu fliegen. Arch gab nach Angaben seines Passagiers Daten in ein tragbares Navigationsgerät ein, bekam aber kein Signal. Arch sagte laut Bericht, dass dies „nichts ausmache“.

Als der Hubschrauber schließlich abhob, war der Landescheinwerfer eingeschaltet. Nach 1:30 Minuten Flugzeit sah der Passagier Steine und Felsen im Lichtkegel des Scheinwerfers auftauchen. Der Pilot zog den Hubschrauber steil nach oben, kurz darauf kollidierte er mit dem felsigen Untergrund. Arch erlitt einen Genickbruch, der Hüttenwirt multiple Brüche.

APA/Gert Eggenberger

Von Scheinwerfer geblendet

Der Untersuchungsbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle kam nun zu dem Schluss, dass der Pilot vom Landescheinwerfer seines Hubschraubers sowie von der nicht gedimmten Instrumentenbeleuchtung geblendet war. Eine Horizontfindung außerhalb des Lichtkegels sei laut Bericht sehr erschwert, das zeigten auch festgestellte Kursschwankungen. Die Steine und Felsen traten für den Piloten überraschend auf, hieß es weiter, die Scheinwerfer reichten 60 Meter weit. Das hieße, er habe bei einer Geschwindigkeit von 53 Knoten nur 2,2 Sekunden Zeit gehabt, einem Objekt auszuweichen, das sei zuwenig gewesen. Absturzursache sei eine Kollision mit den Felsen gewesen.

Für Sicht- und Nachtflug zugelassen

Zum Unfallzeitpunkt war es auf dem Berg dunkel, es gab auch keine künstliche Lichtquellen im Tal oder dem Talausgang zur Orientierung. Die Faktoren Blendung und Dunkelheit führten laut Bericht zu dem Unfall. Wetterbedingungen oder physische Beeinträchtigungen des Piloten wurden ausgeschlossen. Der Hubschrauber war laut Bericht für die Durchführung von Flügen nach Sichtflugregeln und Nachtsichtflugregeln ausgerüstet und zugelassen.

Kurzzeitig gab es Verwirrung um die im Bericht angegebenen Flug- und Unfallzeiten. Denn um 19.00 Uhr, wie im Bericht angegeben, wäre es am Glockner noch hell gewesen. Die Zeit im Bericht ist aber nicht in Lokalzeit angegeben, sondern in UTC (Universal Time Coordinated), das bedeutet, es müssen zwei Stunden hinzugerechnet werden.

APA/EXPA/JFK

„Kurier“: Keine Bewilligung

Die Tageszeitung „Kurier“ (Sonntag-Ausgabe) bemängelte, dass es im Bericht hieße, der Pilot sei zum Unfallzeitpunkt im Besitz der für die Durchführung des Fluges erforderlichen Berechtigungen gewesen, dies stimme laut „Kurier“ nicht. Denn da sich die Hütte in der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern befindet, seien Versorgungsflüge nur zwischen 7.30 und 14.00 Uhr erlaubt. Außerdem sah die Bewilligung der Kärntner Landesregierung maximal drei Außenlandungen und Außenabflüge in der Zeit von 15. Juni bis 15. September 2016 vor, so die Zeitung.

Bekannter Extremsportler

Der gebürtige Steirer Hannes Arch hatte sich als Extremsportler einen Namen gemacht. Er war Bergsteiger, Pilot (Kunstflug, Stunt, Helikopter, Rennflugzeuge, Hängegleiter, Paragleiter) und Unternehmer. Er flog seit vielen Jahren beim Red Bull Air Race mit und holte sich als erster Europäer 2008 den Weltmeistertitel in dieser Rennserie.

