Wolfgang Krenn neuer Bürgermeister von Berg

In Berg/Drautal ist am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Sieger ist der geschäftsführende Bürgermeister Wolfgang Krenn (ÖVP). Das Ergebnis der Wahl in Kappl am Krappfeld steht noch aus.

Wolfgang Krenn bekam 595 Stimmen oder 63,64 Prozent. Auf Gegenkandidat Gerhard Mentil von der Unabhängigen Liste Berger für Berg entfielen 185 Stimmen oder 19,79 Prozent, Peter Hassler (SPÖ) erreichte 155 Stimmen oder 16,58 Prozent. Von insgesamt 1.300 Gemeindebürgern in Berg gaben 942 ihre Stimme ab, sieben Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung lag bei 87 Prozent.

Zu seinem Wahlsieg sagte Krenn, er habe keinen negativen Wahlkampf geführt. „Ich habe 26 Jahre Arbeiten in der Gemeinde durchgeführt, ich bin der, der ich bin und ich glaube, das hat die Bevölkerung honoriert, ich freue mich.“

Auch Kappel am Krappfeld wählte ein neues Gemeindeoberhaupt, die Wahllokale schließen um 15.00 Uhr.

