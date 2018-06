United World Games feierlich eröffnet

Am Freitag sind die United World Games im Wörtherseestadion eröffnet worden. Über 10.000 jugendliche Sportler aus 40 Ländern feiern Sport als kulturellen Austausch und Basis für internationale Freundschaften.

Zum 14. Mal finden die United World Games in Kärnten statt, in 13 Sportarten treten die jungen Sportler aus aller WElt gegeneinander an. Neu sind heuer Eishockey und Eisstockschießen als Bewerbe dabei.

Bei der Eröffnung sorgten Teams aus 40 Nationen beim Einmarsch für ein buntes und stimmungsvolles Bild. Musik, Show- und Tanzeinlagen sowie eine große Feuershow erinnerten an kleine olympische Spiele in Klagenfurt.

Eröffnungsfeier Bei der Eröffnung am Freitagabend zeigten die Teilnehmer große Begeisterung.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hieß alle Beteiligten herzlich willkommen. Er wünschte allen faire Wettkämpfe, viel Freude und einen wunderschönen Aufenthalt in Kärnten. „Lernt Kärnten, lernt unsere Gastfreundlichkeit, unser Land, unsere Menschen kennen - wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen, damit ihr uns später als Erwachsene mit euren Familien wieder besucht.“

Von Hawaii bis China

In den kommenden Tagen werden insgesamt 800 internationale Teams in 13 Sportarten um Medaillen kämpfen. Die United World Games werden seit 2005 veranstaltet und sind unter der Schirmherrschaft der UNESCO zur größten Jugendsportveranstaltung Europas gewachsen. Seit 2005 nahmen rund 36.000 Jugendliche aus 38 Nationen an den Spielen teil. Organisator Herwig Rumpold: „China ist erstmals dabei, Mongolei ist dabei, von Südamerika ist Chile mit dabei, USA, Kanada, am weitesten hatten es Teilnehmer aus Hawaii.“

Die United World Games, die vor 14 Jahren klein begannen, sind mittlerweile zu einer der größten Jugendsportveranstaltungen weltweit geworden. Vielleicht auch deshalb, weil es nicht nur um den Sport geht, viele finden neue Freunde und alle anderen Probleme der Welt werden ausgeblendet.

