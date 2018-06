Kärntner Biomarmelade für Ironman-Starter

Die rund 3.200 Starterinnen und Starter beim heurigen Ironman, der am 1. Juli beginnt, bekommen diesmal eine besondere Überraschung: Bei der Startnummernausgabe gibt es ein Glas Bio-Erdbeermarmelade. Handgepflückt und selbst gekocht von Manuela Stelzl.

Manuela Stelzl hat mit Hilfe ihrer Familie 650 Kilogramm Erdbeeren gepflückt, eingekocht und abgefüllt. In nur fünf Tagen eine halbe Tonne Erdbeeren zu sammeln ist ein Rekord der besonderen Art, so Melitta Brunner, die Mutter von Manuela Stelzl: „Ich hab mich schon erschrocken bei der Menge. Wenn man dann aber beim Klauben ist, dann geht das relativ gut. Die Erdbeeren waren groß, dann geht das.“

Auch Sohn Thomas half mit: „Man klaubt einfach vor sich hin, dann füllt sich der Kübel relativ schnell. Vor allem bei diesem Feld sind die Erdbeeren groß.“ Das Feld ist mittlerweile komplett leer gepflückt.

„Jedes Glas geht durch meine Hände“

Manuela Stelzl sagte, Maschinen wolle sie nicht anschaffen, denn sie wolle jedes Glas in der Hand haben. „Dafür steht auch Manu’s Früchtküche, dass ich bei jedem Schritt dabei bin und zu 100 Prozent für die Qualität garantieren kann.“ Bei ihr sei nur drin, was auch hinein soll, sagte sie.

Routine darf auch nach so vielen Gläsern nicht aufkommen, sagen Manuela Stelzl und ihr Mann Kurt, denn der Geschmack müsse immer derselbe bleiben. Wichtig sei die richtige Menge Chilli in der Erdbeermarmelade für die Männer im Starterfeld. Nicht weniger kräfteraubend als das Pflücken ist das Etikettieren und Verpacken der Gläser, die jede Starterin und jeder Starter am Sonntag bekommt - extra verpackt für „starke Buam“ und „starke Dirndln“ als Teil des Starterpakets.

Absage von Eva Wutti

Es gibt aktuell eine prominente Absage unter den Startern: Eva Wutti, Siegerin 2015 und 2017 sagte am Montag ihren Start ab. Als Grund gab sie einen viralen Infekt an.

