Verwirrung um Sonnenschutz in Kindergärten

Bei einer Tagung ist Kindergartenpädagoginnen von einer Juristin geraten worden, vor dem Eincremen von Kindern mit Sonnenmilch einen Kinderarzt zu konsultieren. Das führte zu Aufregung in den Kindergärten, aber auch bei den Eltern.

Die oberösterreichische Juristin Ingrid Gumprecht ging davon aus, dass eine Sonnencreme einem Medikament gleichzusetzen sei und schrieb das auch in ihr Nachschlagewerk „Kindergartenrecht in Österreich“. Bei der Tagung in St. Veit vor einigen Monaten zitierte sie daraus und sorgte damit für große Verunsicherung. Denn Eltern hätten ein ärztliches Attest für die Sonnencreme ihrer Kinder bringen müssen.

Kindergartenrecht Das Buch behandelt Rechte und Pflichten im Kindergarten, Arbeitsrecht, Aufsichtspflicht und Kinderschutz, aber auch Datenschutz und rechtliche Fragen, wenn Lieder und Texte vervielfältigt werden.

Sonnencreme ist kein Arzneimittel

Im Kindergarten auf der Tratten in Villach sprach man daraufhin mit Ärzten und sei zu einer ganz anderen Schlussfolgerung gekommen, Sonnencreme bleibt Sonnencreme, sie falle also nicht unter das Arzneimittelgesetz. Daher benötige man auch keine ärztliche Konsultation im Vorhinein, so Brigitte Kotschnigg Kindergarten vom Kindergarten auf der Tratten: „Wir waren am Anfang verunsichert, aber jetzt ist so entschieden worden, dass es weiterhin so gehandhabt wird, wie wir es immer gemacht haben.“

ORF

Unverständnis für die Aussage der Juristin gibt es auch bei den Pharmazeuten. eine Sonnencreme falle in die Kosmetikverordnung, so Pharmazeut Michael Pichler. „Arzneimittel haben einen medizinischen Aspekt, hier möchte man eine Krankheit heilen. Da sind die Auflagen viel strenger.“ Laut Ärztekammer gebe es zwar Sonnencremes mit speziellen Inhaltsstoffen, die aber nur bei Hautkrebs und gegen Verschreibung vom Arzt eingesetzt werden. Auf diese Sonnencremes bezog sich die Juristin.

ORF

„Wollte keine Verwirrung stiften“

Die Juristin fühlt sich missverstanden. Die im Vortrag präsentierten Folien seien vielleicht nicht so klar formuliert worden. In der nächsten Ausgabe ihres Buches werde sie dieses Kapitel viel genauer beleuchten. Sie räumte ein, dass eine herkömmliche Sonnencreme kein Arzneimittel sei: „Ich wollte keine Irreführung verursachen, vielleicht habe ich in der Eile undeutlich ausgeführt - was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Aber ich war wirklich bemüht, den Kindergartenpädagoginnen das Recht nahe zu bringen und auf keinen Fall Verwirrung zu stiften.“

ORF

Frage der Haftung

Dass es solche juristische Diskussionen gibt, liegt an der Haftungsfrage. Denn beim Auftragen der Sonnencreme könnten bei den Kindern Allergien auftreten. Bisher umging man das Problem, indem Eltern für ihr Kind eine eigene, namentlich gekennzeichnete, Sonnencreme mitbringen. Und so wird es nach der Verwirrung in den meisten Kindergärten auch künftig gehandhabt.

Link: