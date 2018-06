Hubschrauber löscht Waldbrand im Mölltal

Vermutlich ein Blitzschlag hat einen Waldbrand in Obervellach ausgelöst. Weil das Feuer in extrem steilem Gelände ausgebrochen ist, muss die Feuerwehr vom Hubschrauber unterstützt werden. Starker Wind erschwert den Einsatz.

Mehrere Bewohner hatten am Freitagnachmittag den Waldbrand im Ortsteil Lassach in der Gemeinde Obervellach bemerkt und Alarm geschlagen. Vermutlich hatte der Blitz bereits am Donnerstag in einen Baum eingeschlagen. Durch den starken Wind sei das Feuer dann entfacht worden, sagte am Freitag der Einsatzleiter der Feuerwehr, Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober. Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen.

Auch Spezialtrupp der Feuerwehr im Einsatz

Der Brand ist im unwegsamen Gelände ausgebrochen. Häuser sind nicht betroffen. Am Freitagabend standen laut Schober etwa 20 bis 100 Quadratmeter in Flammen, der Brand drohte aber, sich weiter auszubreiten, denn nach wie vor weht im Mölltal starker Wind.

Die Feuerwehrleute, die sich zum Brandherd vorgekämpft hatten, wurden von der Luft aus vom Hubschrauber des Innenministeriums unterstützt. Insgesamt stehen fünf freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 85 Leuten sowie der Waldbrandzug-West des Landesfeuerverbandes im Einsatz. Dieser Zug ist eine Feuerwehrtruppe, die auf Waldbrände spezialisiert ist.