Plastikfreie Zone am Villacher Kirchtag

Heuer findet der 75. Villacher Kirchtag statt. Zum Jubiläumsfest, das vom 29. Juli bis 5. August stattfindet, gibt es einige Neuerungen. Unter anderem wird am Hauptplatz eine plastikfreie Zone eingerichtet.

Beim Jubiläumskirchtag stehen das Brauchtum und die gelebte Regionalität im Mittelpunkt, sagte am Freitag Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser bei einer Pressekonferenz. Man wolle heuer aber verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen. Erstmals werde am unteren Kirchtag heuer Slowfood angeboten. „Hier werden einige Tage unterschiedliche Wirte ihre regionalen Produkte für uns kulinarisch vorbereiten.“ Top-Gastronomen wie Gottfried Bachler, Hubert Wallner, Toni Möhrwald und Manuel Ressi werden aufkochen.

ORF/Iris Hofmeister

Am Hauptplatz werde eine plastikfreie Zone eingerichtet, kündigte SPÖ-Bürgermeister Günther Albel an. „Das heißt, hier gibt es die Getränke nur in Gläsern.“ Nächstes Jahr soll diese Idee ausgeweitet werden, so Albel.

Eishockey-Stars kehren zurück

Ebenfalls am Hauptplatz wird ein zusätzlicher Tanzboden aufgestellt. Auch der VSV kehrt zurück zum Villacher Kirchtag, sagte Kirchtagsgeschäftsführer Johann Presslinger. „Aus der Ruderburg wird die Hockeyburg. Es wird auch die Spielerpräsentation in der Kirchtagswoche in der Burg stattfinden. Das heißt, der gesamte Kader wird vor Ort sein - vom Trainerstab bis zu den kompletten Spielern.“ Geplant sei auch ein Familiensonntag, „wo der gesamte Nachwuchs des VSV dort sein wird“.

Fernseh-Doku über den Kirchtag

Das Sicherheitskonzept aus dem Vorjahr habe gut funktioniert; es komme - mit einigen kleinen Änderungen - auch heuer wieder zum Einsatz. Für zusätzliche Sicherheit sollen Personenschutz-Barrieren sorgen, die die Stadt Villach extra angeschafft hat, mehr dazu in Villach verstärkt Personenschutz am Kirchtag.

Zum Jubiläum erscheint ein „Kirchtagsbuch“ - unter anderem mit Tipps für „75 Dinge, die man am Kirchtag unbedingt machen sollte“ und am 22. Juli wird in ORF2 ein Österreichbild ausgestrahlt, das Lust machen soll auf den 75. Jubiläumskirchtag in Villach. Der Villacher Kirchtag ist Österreichs größtes Brauchtumsfest, jedes Jahr kommen mehr als 400.000 Besucher.