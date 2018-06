"Katz’ und Maus-Spiel“ im Kanalsystem

Eine rund sechs Wochen alte Katze ist in Villach in einen Kanalschacht gefallen. Die Bergung war sehr schwierig, das Tier lief immer wieder davon – Spülschlauch und Kanalkamera waren nötig, um es nach Stunden einzufangen.

Eine besorgte Anrainerin hatte die Hauptfeuerwache Villach alarmiert, weil klägliches Miauen aus einem der Kanalschächte der Bleiberger Landesstraße im Stadtteil Fellach zu hören war. Die Bergung der kleinen Katze gestaltete sich allerdings sehr schwierig, denn das Tier habe mit den Feuerwehrleuten „Katz‘ und Maus“ gespielt, sagt Einsatzleiter Alexander Scharf. Die Rohre verlaufen in diesem Bereich rund zwei Meter unter der Straße, was die Suche ebenfalls erschwerte.

HFW Villach

Katze mit Taschenlampe gesichtet

Wo das Miauen zu hören war, öffneten die Einsatzkräfte zunächst einen Kanalschacht. Ein Feuerwehrmann wurde an einem Seil kopfüber in den Schacht gelassen, mit einer Taschenlampe machte er das Kätzchen in der Mitte des Rohres ausfindig.

HFW Villach

Nun galt es, das Tier in Richtung des Feuerwehrmannes zu locken, dabei kam der Zufall zu Hilfe. In diesem Moment fuhr ein Kanalspülwagen der Villacher Saubermacher am Einsatzort vorbei. Der Mitarbeiter wurde gebeten, die Katze mit einem Spülschlauch in Richtung des kopfüber hängenden Feuerwehrmannes zu drängen.

HFW Villach

Katze verlief sich im Kanalsystem

Die Katze hatte allerdings andere Pläne, flüchtete panisch in eine andere Richtung davon und verlief sich in das zur Straße parallel fließende Abwasserrohr.

HFW Villach

Ein Mitarbeiter der Kläranlage der Stadt Villach, der auch Feuerwehrmann ist, hatte eine weitere Idee: Er holte die große Kanalkamera der Stadt, mit der die Katze lokalisiert werden konnte. Es dauerte allerdings weitere eineinhalb Stunden bis das Tier in den ursprünglichen Schacht gelockt werden konnte und mit einem Netz unverletzt eingefangen wurde, sie wurde anschließend dem Tierheim Villach übergeben.

