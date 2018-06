Neue Vorwürfe gegen Bischof Alois Schwarz

Bischof Alois Schwarz sieht sich seit Donnerstag mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Laut der neuesten Ausgabe des Nachrichtenmagazin News soll er einen Pfarrer gedeckt haben, der im Verdacht der sexuellen Belästigung steht.

Die Vorwürfe wurden in der am Freitag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins News erhoben. Darin heißt es, dass Schwarz bis heute einen Pfarrer decken soll, der im Verdacht der sexuellen Belästigung und des Konsums kinderpornografischen Materials steht.

„Pfarrer wurde abgezogen“

Auf Anfrage des ORF erwidert die Diözese, dass der betroffene Pfarrer, sobald die Vorwürfe bekannt worden waren, von den Pfarren abgezogen wurde. Ebenso wurde er vom schulischen Religionsunterricht karenziert, so die Stellungnahme der Diözese. In der Folge sei dem Pfarrer auch die Missio Canonica, also die Lehrbefugnis, entzogen worden.

Bischof Alois Schwarz wechselt am 1. Juli von Kärnten in die Diözese St. Pölten. Seit Bekanntwerden des Wechsels gibt es Spekulationen und anhaltende Vorwürfe gegenüber Schwarz. Offiziell wird sich der Bischof, der 17 Jahre lang in Kärnten war, am kommenden Sonntag mit einem feierlichen Dankgottesdienst von Kärnten verabschieden, mehr dazu in Bischof verabschiedet sich von Kärnten.