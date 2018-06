Bischof verabschiedet sich von Kärnten

Bischof Alois Schwarz verabschiedet sich am kommenden Sonntag mit einem Dankgottesdienst offiziell von Kärnten. Nach 17 Jahren wechselt er in die Diözese St. Pölten. Unter anderem werden zwei Politikerinnen eine Ansprache halten.

Der feierliche Gottesdienst findet eine Woche vor der offiziellen Amtseinführung in St. Pölten im Klagenfurter Dom statt. Laut Pressestelle der Diözese Gurk haben Repräsentanten aus Politik und dem öffentlichen Leben ihre Teilnahme an der Messe zugesagt. Bischof Schwarz werde gemeinsam mit dem Gurker Domkapitel und weiteren Priestern der Diözese Gurk seinen Abschied feiern wird.

Agape am Klagenfurter Domplatz

Nach dem Schlusssegen sollen laut Aussendung Generalvikar Engelbert Guggenberger, Superintendent Manfred Sauer sowie die beiden SPÖ-Politikerinnen Gaby Schaunig und Maria-Luise Mathiaschitz und als Vertreter der Kärntner Blaulichtorganisationen Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin Dankesworte sprechen. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. Danach lädt die Diözese zur Agape am Domplatz.

Bis 8. Juli muss Interimsleiter bestellt werden

Begleitet wird der Wechsel von Bischof Alois Schwarz nach St. Pölten seit Wochen von Spekulationen und schweren Vorwürfen, mehr dazu in Schwere Vorwürfe gegen Bischof Schwarz. Nach Amtsantritt am 1. Juli muss binnen acht Tagen einen Diösesanadministrator in Kärnten bestimmt werden, der die Diözese bis zur Ernennung und Amtseinführung des neuen Bischofs leitet.