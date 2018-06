Fußball: Schülerliga-Finalrunde in Villach

Während die großen Vorbilder in Russland um den WM-Titel kämpfen, spielen die österreichischen Schulmannschaften von 23. bis 28. Juni in der Region Villach um den Titel in der Schülerliga (U13). Neun Landesmeister haben sich qualifiziert, Kärnten ist als Gastgeber mit zwei Teams Vertreten.

Der 43. Auflage des Wettbewerbs hatten sich insgesamt 802 Schulen gestellt - ein Höchstwert seit der Spielsaison 1978/79. Daraus gingen folgende Finalisten hervor: NMS FSSZ Spittal/Drau (K), BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld (K), SMS Graz Bruckner (ST), BG Feldkirch (V), NMS Wörgl 1 (T), NMS Theresianum Eisenstadt (B), NSMS 10 Wendstattgasse (W), BG Zehnergasse Wr. Neustadt (NÖ), BG Seekirchen (S), BRG Steyr (OÖ).

Fünfte Bundesmeisterschaft in Kärnten

Kärnten ist zum fünften Mal Gastgeber. Die Gruppenspiele und die Platzierungsspiele gehen beim Bundessportheim Faaker See in Szene, das Semifinale auf dem Sportplatz Faaker See. Der Finaltag sowie das Spiel um Platz drei finden am 28. Juni ab 08:30 Uhr auf der Sportanlage im Villacher Stadtteil Landskron statt. Neben einem Livestream auf der Bewerbswebseite zeigt auch ORF eins das Finale als Aufzeichnung am Sonntag, 1. Juli, ab 11.00 Uhr.

Oberösterreich gewann im Vorjahr

2017 ging der Titel an Oberösterreich, Rekordsieger SNMS Linz-Kleinmünchen (acht Siege) hatte sich gegen die NMS Wals-Viehhausen (S) mit 2:1 durchgesetzt. Bereits je neunmal kam der Bundesmeister aus Wien und Oberösterreich, acht Mal ging der Titel in die Steiermark.

Aber nicht nur Tore zählen bei der Bundesmeisterschaft, sondern auch der Fair Play-Gedanke. So wird auch bei der Bundesmeisterschaft 2018 wieder der „Peter Rehnelt FAIR PLAY-Preis“ vergeben. Die Bewertung für diese Auszeichnung erfolgt bei den Vorrunden durch eigene Juroren. Inzwischen prominente Teilnehmer der Schülerliga waren unter anderem David Alaba, Zlatko Junuzovic, Aleksandar Dragovic oder auch der nunmehrige Real-Madrid-Star Mateo Kovacic.

