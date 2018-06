Luxusautos paradieren durch Velden

Am 30. Juni ist Velden schon zum 15. Mal Schauplatz des „Internationalen Rolls-Royce- und Bentley-Treffens“. Ältestes Auto ist diesmal ein Bentley aus dem Jahr 1924, der heute noch an Oldttimerrallyes teilnimmt.

Vom 27. Juni bis zum 1. Juli absolvieren die Luxusautobesitzer ein umfangreiches Programm in weiten Teilen Kärntens sowie in der Steiermark. Erwartet werden Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und Österreich, Höhepunkt wird die Parade am Veldener Seecorso am 30. Juni (ab 17.30 Uhr) sein.

kk

Die Palette der teilnehmenden Autos reicht von einem Rolls-Royce DHC EX Maharadscha aus dem Jahre 1924 über einen Rolls-Royce-Phantom von 1928, einem Bentley Continental Baujahr 1955 und einem Bentley S 1 aus dem Jahre 1957 bis zu dem bekannten Rolls-Royce Silver Shadow von 1976. Auch neuere Modelle wie ein Bentley Brooklands (1993), der Rolls-Royce Silver Seraph (1999) und der Bentley Arnage aus dem Jahr 2000 sind mit dabei.

kk

Der Bentley Baujahr 1924 ist ein rasanter Rennwagen. Ursprünglich gebaut mit einem Drei-Liter-Motor, der später durch einen 4,5-Liter-Motor ersetzt wurde. Das 94 Jahre alte Auto nahm in den vergangenen Jahren äußerst erfolgreich an einer Reihe von Oldtimer-Bewerben teil. Der Wagen wird auch an der Parade in Velden teilnehmen.

kk

Tour durch Kärnten

Die Teilnehmer absolvieren am 28. Juni eine Fahrt über Villach zum Weißensee-Ostufer, die Windische Höhe ins Gailtal und über den Faaker See zurück nach Velden. Ab Freitag, dem 29. Juni, wird das Programm gemeinsam absolviert. An diesem Tag geht es über Krumpendorf, Moosburg, Maria Saal, Brückl und Hüttenberg bis ins steirische Stift St. Lamprecht und weiter zur Mittagsrast in Karchau. Die Rückfahrt erfolgt über Lasnitz bei Murau, das Metnitztal, Feldkirchen und Pörtschach.

kk

Große Parade beginnt um 17.30 Uhr

Am 30. Juni findet eine Fahrt auf den Pyramidenkogel statt, um 17.30 Uhr startet dann die große Parade am Seecorso in Velden. Die Gesamtorganisation des Treffens liegt wieder in den Händen des Villachers Hermann Tratnik vom Automobil Veteranenclub Austria (AVCA) sowie des Geschäftsführers der Veldener Tourismusgesellschaft (VTG), Bernhard Pichler-Koban.