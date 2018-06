Deutscher Badegast reanimiert

Ein 69-jähriger Deutscher hat am Dienstagnachmittag beim Schwimmen im Millstätter See einen leblos im Wasser treibenden Körper gesehen. Er zog den bewusstlosen Mann an Land, dieser wurde reanimiert und ins Krankenhaus geflogen.

Gegen 16.45 Uhr ging der Deutsche bei einem Badestrand in Döbriach im Millstätter See schwimmen. Etwa zehn Meter vor dem Ufer entdeckte er einen Mann leblos im Wasser treiben und zog ihn an Land. Mit weiteren Passanten wurden sofort Reanimationsmaßnahmen begonnen, die dann von der Wasserrettung, dem eintreffenden Rettungsdienst und Notarzt fortgesetzt wurden. Der Verunglückte, ein 76-jähriger Deutscher, wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Am selben Tag kam es in Velden zu einem weiteren Badeunfall, ein 90-jähriger Steirer wurde von zwei Badegästen nach einem Schwächeanfall gerettet - mehr dazu in 90-Jähriger fast im See ertrunken.