90-Jähriger fast im See ertrunken

Ein 90-jähriger Mann aus der Steiermark hat am Dienstag beim Baden im Wörthersee in Velden einen Schwächeanfall erlitten. Seine Frau rief um Hilfe, zwei Badegäste retteten dem Pensionisten das Leben.

Am Dienstagnachmittag ging der Mann in Velden schwimmen, als er einen Schwächeanfall erlitt und zu ertrinken drohte. Seine 81-jährige Frau, die am Steg stand und dies beobachtete, schrie sofort um Hilfe. Ein 53-jähriger Oberösterreicher, der sich in unmittelbarer Nähe des Ertrinkenden im Wasser befand, hörte die Hilferufe. Er schwamm sofort auf den 90-Jährigen zu, hielt ihn über Wasser und rief ebenfalls um Hilfe.

Ins Krankenhaus geflogen

Daraufhin sprang ein 31-jähriger Mann aus Niederösterreich ins Wasser und schwamm zu den beiden. Gemeinsam konnten die zwei Männer den beinahe Ertrinkenden an Land bringen. Durch das rasche Eingreifen konnte der 90-jährige Mann vor dem Ertrinken gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Klagenfurt gebracht. Der Steirer war zu diesem Zeitpunkt ansprechbar.