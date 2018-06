Gleitschirm blieb in Stromleitung hängen

Ein 47-jähriger Gleitschirmpilot aus den Niederlanden ist am Dienstag in Greifenburg (Bezirk Spittal) mit seinem Fluggerät in einer Starkstromleitung hängen geblieben. In der Folge stürzte der Mann zehn Meter ab und wurde schwer verletzt.

Der Niederländer war gegen 11.00 Uhr zu einem Schulungsflug gestartet. Beim Landen kam der Mann jedoch wegen eines Pilotenfehlers zu nahe an die Starkstromleitung und blieb mit dem Gleitschirm darin hängen. Der Mann wurde zwar beim Kontakt mit der Stromleitung nicht verletzt, der Gleitschirm löste sich aber langsam wieder aus der Stromleitung - der 47-Jährige fiel aus einer Höhe von zehn Meter ungebremst auf einen darunter befindlichen Wiesenboden. Dabei wurde er schwer verletzt, er wurde in das Krankenhaus Spittal eingeliefert.

Unfälle mit Gleitschirmen häufen sich derzeit in Kärnten. Oftmals seien Pilotenfehler der Grund für ein Unglück, sagen Experten. Spezielle Sicherheitstrainings, um Unfälle zu vermeiden, sind in der Ausbildung jedoch nicht vorgeschrieben - mehr dazu in Paragleitunfälle: Pilotenfehler oft schuld.