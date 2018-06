„Eleganter“ Betrüger verkaufte billige Anzüge

Ein elegant gekleideter Mann hat am Montag einen 63-jährigen Kärntner hinters Licht geführt. Der etwa 40-jährige Mann hatte seinem Opfer für zwei minderwertige Anzüge Hunderte Euro abgeknöpft. Von dem Betrüger fehlte vorerst jede Spur.

Laut Polizei war der 63-Jährige in Wolfsberg mit seinem Auto unterwegs, als er von dem Mann im feinen Zwirn aufgehalten wurde. Dieser gab sich als italienischer Geschäftsmann aus und fragte den 63-Jährigen nach dem Weg. Als Dank für die Wegbeschreibung gab er dem Mann schließlich zwei der zahlreichen Anzüge, die er in seinem Auto gelagert hatte.

Dabei erzählte er dem Kärntner, dass er am Abend zuvor sein gesamtes Geld für Luxusartikel ausgegeben habe und finanzielle Hilfe brauche. Der so überzeugte 63-Jährige gab dem Mann schließlich mehrere hundert Euro. Erst später fiel ihm die schlechte Qualität der Anzüge auf. Erhebungen der Polizei ergaben, dass Betrüger mit dieser Masche bereits in Deutschland aktiv sind. Die Fahndung nach dem Betrüger verlief bisher negativ.

Links: