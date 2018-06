Andreas Gabalier rockt die „Starnacht“

Am 20. und 21. Juli findet in der Klagenfurter Ostbucht zum 19. Mal die „Starnacht am Wörthersee“ statt. Zu Gast sind diesmal unter anderem Andreas Gabalier, Sasha, Vanessa Mai, Cesar Sampson und Beatrice Egli.

Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Angelo Kelly & Family, Roland Kaiser, The Rubettes, Sasha, Klubbb3, Vanessa Mai, Songcontest-Teilnehmer Cesár Sampson, Nik P., Marc Marshall, Simon Lewis, Die Mayerin und Julia Buchner sorgen heuer für ein buntes musikalische Programm. Aufgespielt wird am 20. und 21. Juli. Schon jetzt sei das 20-jährige Jubiläum im nächsten Jahr in Planung, sagte Martin Ramusch, Chef der ipmedia- Veranstaltungsagentur: „20 Jahre Starnacht, das wird ein ganz großes Fest.“

ORF

Moderiert wird die diesjährige Starnacht wieder von Alfons Haider und Barbara Schöneberger. Für Haider ist es bereits sein zehntes Jahr bei der „Starnacht“. Ob er im Smoking baden geht, das wollte Haider am Dienstag bei der Präsentation des Programms noch nicht bekannt geben.

adianow/ipmedia

Seitenblicke-Party auf hoher See

Auch heuer gibt es ein großes Rahmenprogramm. Am 20. Juli findet die Seitenblicke-Party, zu der die beiden Chefs der Filmfirma Interspot, Nils und Niki Klingohr, laden, statt. Gefeiert wird auf den Schiffen der Wörtherseeschifffahrt, die am Klagenfurter Hauptsteg vor Anker gehen werden. Samstagmittag treffen sich Sponsoren, Partner und Journalisten mit den Künstlern beim „StarTalk“.

In der Villa Lido findet wieder die Aftershow-Party der „Starnacht am Wörthersee“ statt. Gefeiert wird unter anderem mit dem heurigen Starnacht-Cocktail „Schlumberger on Ice“, und Musik von Entertainer Andy Rühl.

Live und auf Abruf im ORF

Der ORF überträgt die „Starnacht“ am 21. Juli 2018 live ab 20.15 Uhr ORF 2. Die Video-Plattform des ORF stellt einen weltweit verfügbaren Livestream der ORF-Ausstrahlung bereit. Wer die Starnacht im TV verpasst hat oder die Auftritte seiner Lieblingsstars noch einmal sehen möchte, kann den Musikevent in der ORF TVthek gleich nach der TV-Ausstrahlung abrufen. Der deutsche Sender MDR bringt die Musikshow eine Woche später, am 28. Juli.

ORF

Moosburg, Techelsberg, Pörtschach und Klagenfurt werden in dieser Woche auch die Stationen von „Guten Morgen Österreich“ und „Daheim in Österreich“ sein. ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard: „Wir sind vor allem mit Radio Kärnten bei der Starnacht mit von der Partie. Fast rund um die Uhr werden wir von den Stars der Starnacht berichten.“

500 Jahre Klagenfurt bei der „Starnacht“

Die Stadt Klagenfurt, die heuer den 500. Geburtstag feiert, steht im Mittelpunkt der Einspieler. „Diese werden in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Stars der Starnacht produziert“, so ORF-Sendungsverantwortlicher Florian Illich. „Die beste Werbung, die es für eine Stadt geben kann“, meinte dazu Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz.

Gesendet werde in „bester Bild- und Klangqualität, Top-Übertragungstechnik sowie zahlreichen Kameraperspektiven“, sagte Michael Götzhaber, ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien.

Link: